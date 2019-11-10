بيان منتدى الابداع الثقافي العربي حول المظاهرات والاحتجاجات العراقية

منذ اللحظات الاولى لتشكيل نظام المحاصصة الطائفية العرقية بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 ولد هذا النظام مأزوما ويعاني من تناقضات وأزمات وصراعات داخلية عميقة بين القوى السياسية المتنفذة في البلاد والمسيطرة على السلطة ، والمستأثرة على المال العام والامتيازات فبيدها ( المال والنفوذ ) فتعيش في بقائها واستمرارها على الازمات الاجتماعية والاقتصادية من جهة ، والسياسية بتنفيذ اجندات خارجية نتيجة ارتباطها بجهات اقليمية ودولية .

ومن المظاهر البارزة للازمة الاقتصادية والاجتماعية هي غياب الخدمات العامة من تعليم وطب وتفشي الامراض ومواصلات وكهرباء وماء في أسوأ احوالها ومئات الالاف من الشباب العاطلين عن العمل وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة واغلب موظفي الدولة من القاعدة الى القمة وضخامة الاموال المسروقة من معظم احزاب السلطة ومسؤوليها ، مما اوجد فوارق طبقية بين اقلية تمتلك المال وكل العيش والرفاه والبذخ وبين غالبية مفقرة ينهشها الجوع والحرمان والفقر والمرض وتراجع واضح في الحرية وانعدام الكرامة الانسانية .

وتعاني البلاد ضعفا في ممارسة النظام الديمقراطي ( بغض النظر عن النظام أن كان رئاسيا أو برلمانيا او شبه رئاسي ) نتيجة نظام المحاصصة ، التي اوجدت تنافس سياسي غير مشروع بل شرسا الى حد العداء بين القوى السياسية على حساب المصلحة العامة ، مما يصعب مهمة أي حكومة مهما تملك من الكفاءات وتتمتع بالنزاهة ، لأن هدف الكتل السياسية الحصول على اكبر قدر من المغانم والمكاسب والمناصب والمنافع الشخصية والحزبية الضيقة ، وادى ذلك الى انتشار الفساد ومهد لسرقة المال العام ، حتى وصل الامر الى بيع المناصب والسطو على الاموال والاملاك العامة بطرق مختلفة ، على عكس بلدان الديمقراطية الحقيقية التي تكون فيها الاختلافات بأساليب نبيلة داخل أروقة صناعة القرار ولا تتعداه الى أكثر من ذلك .

في مثل هذه الاجواء ولدت احتجاجات الاول من تشرين الاول / اكتوبر 2019 التي عبرت عن يأس المواطنين من الطبقة المعدمة من اية امكانية لتغيير اوضاعها المأساوية ، لأن نظام المحاصصة العرقية والطائفية واستنادا لجوهره السياسي والاجتماعي وتربع الفاسدين على رأسه هو نظام مغلق لا يمكن ان يقدم اية اصلاحات جوهرية سياسية واقتصادية واجتماعية لصالح الطبقة المحرومة والمسلوبة حقوقها ، اضافة لعدم جدية الكتل السياسية التي تشكلت الحكومات منها منذ سقوط النظام السابق من اجراء الاصلاحات الذي يفقدها امتيازاتها ونفوذها .

ان منتدى الابداع الثقافي العربي يتضامن ويؤيد مطالب المتظاهرين السلميين ويطالب السلطات الثلاث بتحقيق مطالبهم المشروعة وفق اوقات محددة بدءا من الحقوق المطلبية ، ومن ثم الانتقال لتحقيق المطالب السياسية باتباع آليات قانونية واكثر ديمقراطية عبر أطر دستورية واليات عملية وواقعية بتشريع قانون انتخابي عادل ومنصف يتجاوز المناطق العرقية والمذهبية والسعي على تعديل دستوري يعتمد مبدأ المواطنة بدلا من تقسيم العراق الى مكونات كما هو في الدستور النافذ ، اضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية لمجموع الشعب بدون تفرقة وتمييز ، مما يساعد على نشؤ قوى سياسية حاملة لمشروع بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة .

2019 / 11 / 3 منتدى الابداع الثقافي العربي