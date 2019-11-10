تشويش متعمد يطال الـ DW وقت عرض برنامج “البشير شو”

تعرضت اشارة بث قناة الـ DW الالمانية يوم امس الجمعة للانقطاع لاكثر من نصف ساعة.

مصدر من داخل القناة قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “القناة تعرضت مساء يوم امس الجمعة للتشويش من داخل العراق، وفي وقت عرض برنامج “البشير شو” حيث لم تستطيع القناة بث اكثر من نصف الحلقة”، مضيفا ان “القناة تحقق بأمر التشويش”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تستنكر الممارسات غير القانونية التي تتعرض لها وسائل الاعلام بمختلف انواعها من اجل التضييق على حرية العمل الصحفي وتعده انتهاك اخر للدستور.

وتطالب الجمعية الجهات المعنية بضرورة محاسبة من يقف وراء الاعتداءات التي تطال الصحفيين ووسائل الاعلام، كما تطالب بضرورة تشريع قانون يمنح الصحفيين حرية ممارسة عملهم.