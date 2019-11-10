تقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حول تظاهرات تشرين.

تصدر الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية (IHRSUSA) تقريرها حول التظاهرات الحاشدة لشهر تشرين الاول والاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني لعام 2019 والتي راح ضحيتها (351) متظاهرا ً منهم (191) من بغداد .. وجرح (11.298) اخر .. واعتقال (1200) مشارك .. وقامت الحكومة بضرب المتظاهرين في ساحة التحرير وساحة النسور ببغداد والمحافظات بقنابل الغاز المسيل للدموع واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في انتهاك صارخ للدستور والعهود الدولية.