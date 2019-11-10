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حكومة اقليم كوردستان تعلن انفاق مليار و500 مليون دولار سنويا لمخيمات النزوح

اكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت ان أكثر من مليون و500 الف نازح يتواجدون في محافظات الاقليم كافة مما يشكل عبئا كبيرا على الحكومة، كاشفا ان الحكومة تنفق سنويا مبلغا قدره مليار و500 مليون دولار سنويا على مخيمات النزوح.

وقال بارزاني في كلمة له خلال زيارة مخيم بردرش في دهوك للنازحين القادمين من كوردستان سوريا انه “على المستوى السياسي سيستمر اقليم كوردستان في جهوده الى ان تتم معالجة المشاكل في غرب كوردستان”.

واردف بالقول “الى ان يتم حل المشاكل التي تواجه النازحين ويعودون الى مناطقهم فإننا سنستمر في استقبالهم وقد طلبت الا يحدث أي تقصير في تقديم المساعدات والخدمات لهم”.

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