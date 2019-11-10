رسالة الى المسئولين وخاصة الشيعة

لا شك ان العراق وصل الى مرحلة حرجة جدا أما يكون أو لا يكون الى شفا حفرة من النار فعلى الحكومة على المسئولين ( خاصة المسئولين الشيعة) ان يدركوا ذلك وعلى المسئولين الانطلاق في انقاذ العراق من مطالب المتظاهرين فان هؤلاء المتظاهرين هم الذين أوصلوكم الى كراسي المسئولية وهم الذين رفعوكم على أكتافهم لأنهم وثقوا بكم وكانوا يرون فيكم المنقذ المخلص كانوا يرون فيكم الوسيلة التي تنقذهم من الجوع والمرض والجهل والتخلف والموت والعبودية التي فرضها الطاغية صدام وزمرته الفاسدة لهذا اختاروكم ونفذوا أوامركم ودافعوا عنكم وحموكم ورفعوكم على رؤوسهم كيف لا وانتم تتغنون بسيرة الأمام علي والأمام الحسين في أقامة العدل وازالة الظلم والسير بسيرتهم والتخلق بأخلاقهم

لكن عندما رفعوكم على أكتافهم وأجلسوكم على كرسي الحكومة والمسئولية رفستموهم بأقدامكم وتخليتم عنهم وانشغلتم بمصالحكم الخاصة

ومنافعكم الذاتية فكان كل اهتمامكم هو الحصول على الكرسي الذي يدر أكثر ذهبا ودولارات وأثبتت الأيام أنكم لا تختلفون عن صدام وزمرته في جمع المال وبناء القصور والاستحواذ على أموال الشعب ولا تختلفون في تبديد ثروة الشعب العراق على نزواتكم الخاصة على رغباتكم الخسيسة على الفساد والرذيلة والسفرات والحفلات ونسيتم أبناء الشعب وخاصة الذين أوصلوكم الى كراسي الحكم أبناء أخوة أمهات آباء المقابر الجماعية والسجون الرهيبة والذين ذوبت أجسادهم في معامل خاصة والمشردين في فيافي الصحراء والأهوار والجبال والغربة لم يستسلموا ولم يخضعوا بل كانوا يرون ( في الموت زفة عرس والموت العروس ) كانوا متحدين للطغاة أعداء الحياة والانسان صدام وزمرته المتوحشة متمسكين بقول الأمام علي عندما ضربه أبن ملجم بسيف الفاسد المنافق معاوية ( فزت ورب الكعبة) وصرخة الأمام الحسين في يوم ألطف الخالد ( والله لم ار الموت الا سعادة والحياة الا شقاء)

فكانوا يرون فيكم امتدادا لمسيرة ونهج الأمام علي والامام الحسين و ستواصلون المسيرة وتحققوا أحلامهم وأمانيهم ألا أنكم خيبتم ظنونهم وأحلامهم وكنتم وراء جوعه ومعاناته وآلامه وراء ذله وقهره فلا ماء ولا كهرباء ولا علم ولا عمل ولا علاج ولا معالجة بل أثبتم أنكم لصوص وفاسدون حتى أصبحتم من أغنى الأغنياء في العالم وكان هؤلاء اي( المتظاهرون) يحترقون بنيران فسادكم وتبذيركم فيزدادون فقرا وجوعا ومرضا وحرمان

لهذا على المسئولين الشرفاء المخلصين اذا فعلا يرغبون في انقاذ العراق والعراقيين عليهم سد وغلق باب الفساد سدا محكما بحيث لا تسمح لاي لص وفاسد الدخول منه مهما كانت حيله وما يملك من وسائل تضليل وخداع وهو تخفيض رواتب المسئولين رئيس الجمهورية ونوابه رئيس الوزراء والوزراء رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان وقادة الجيش الى مستوى لا يزيد على أدنى راتب على أساس أنهم رشحوا أنفسهم لخدمة الشعب ووضع

الشعب على رؤوسهم وليس العكس ومن هذا المنطلق اختارهم الشعب والا فأنهم لصوص

كما يجب ألغا امتيازاتهم ومكاسبهم وعدم السماح لهم بالعمل اي نوع من العمل ولا يسمح لهم بالدراسة تحت أي سبب او ذريعة كما لا يسمح لهم تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة او خارج العراق بل يجب تسجيلهم في المدارس الحكومية ولا يسمح لهم المعالجة لا هم ولا افراد عوائلهم في المستشفيات الخاصة او خارج العراق وأنما يجب ان يكون ذلك في المستشفيات الحكومية ومن يفعل ذلك يعتبر فاسدا ولصا

كما يجب طرد كل أبناء وبنات المسئولين الذين عينوا بعد تحرير العراق في كل دوائر الدولة المدنية والعسكرية لان تعينهم بدون حق وكان نوع من الفساد المقنع وحتى لو طردوا من دوائر الدولة لا اعتقد سيعانون اي نوع من المعانات بل تخلص الشعب من عناصر فاسدة ومفسدة كما يجب تعيين عناصر من هؤلاء المتظاهرين وفق الشخص المناسب في المنصب المناسب

كما يجب فرض عقوبات رادعة بحق المسئولين اللصوص الفاسدين مهما كان وضعهم ومكانتهم أخفها ألاعدام ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة والتشهير بهم وعدم عودتهم الى أي منصب مهما كان

على العراقيين ان يعوا ويدركوا الحقيقة ان المشكلة التي يعاني منها العراق والتي تعرقل وحدته وبناءه هي المسئول الفاسد اللص فهو رحم كل ما يحدث في العراق من خلافات ونزعات عشائرية وطائفية وقومية ومناطقية ومن انهيارات في القيم الاخلاقية والاجتماعية ومن كل ما يحدث في البلاد من فساد ورذيلة وكل ما حدث في البلاد من فساد ورذيلة

مهدي المولى