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شهيد ساحة


شهيد ساحة
خالد ألقيسي
شهيد مسيلة ألدموع
نقف أمام نعشك
نبكي
نصلي لك بخشوع
ألهمام مسجى
بعلم ألله أكبر
للنصر كبر
وتُرفع أيادي رفاقك بإشتياق
تصدح ألحناجر
نموت ويسلم ألعراق
شلت يد ألزمان
لا خبز ولا أمان
تهتف
سلمية ..سلمية
لا خناجرحملتها
لا سواتر حفرتها
أردد نغما
أريد حقي
أعيش بسلام
أنام بسلام
معركتي مع أللئام
صبغت دمائي ألشوارع
ضجت وكبرت ألجوامع
ألقتل حرام
من سرقني
يا ويله من غضبتي
ومن ألقضاء
حياتنا في حكمهم
مظلمة شتاء
لا بناء
سرقوا ألبلاد
سرقوا ألعباد
هنا ساحة التحرير
ساحة ألجهاد
تنشد بثبات
نعيد وطن
للحياة
يا أصدقاء
حتى الممات
في أعناقنا حلم يثمر
نطرد ألشرار
بعد طول إنتظار .

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