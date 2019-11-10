عاجل للنشر والتحذير .. أسماء خطة خلية ألأزمة المجرمة لإنهاء التظاهرات العراقية **

من مصدر وطني مخلص وشريف من داخل أستخبارات خلية الأزمة

الخلية الأمنية التي نسقت خطة إنهاء التظاهرات في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء قبل يوم 11 في الشهر الجاري ؟

1- الفريق محمد حميد البياتي

2- اللواء ثامر الحسيني ابو تراب

3- الفريق قيس المحمدي

4- الفريق رشيد فليح

5- اللواء كريم خلف

6- اللواء سلمان شريف دفار

7- اللواء جعفر البطاط

8- الفريق قاسم نزال

9- اللواء ضياء الموسوي

حيث تستند الخطة الى ما يلي:

1- القيام بعملية اعتداء واسع على مؤسسات الدولة من قبل ملثمين يتبعون عمليات الامن الوطني.

2- قطع النت عن المدن والمناطق المشمولة بالخطة

3- بث فيديوهات فبركها مسؤول الاعلام الأمني المجرم “فاضل أبو رغيف” وفريق عمله لتشويه صورة التظاهرات السلمية.

4- ظهور إعترافات لمعتقلين يزعمون أنهم في المطعم التركي ،ووهم يحملون السلاح الابيض وبحوزتهم مخدرات وخمر ويعترف بعضهم على ممارسة اللواط.

5- حملة إعتقالات ل 1300 شاب في بغداد والبصرة وذي قار ، ومن ثم إخراجهم بعد التنكيل بهم وبكفالة.

6- ملاحقة كل من تبرع للساحات وإلقاء القبض عليه وإطلاق سراحه بكفالة .

7- دفع 100 عنصر من الرد السريع مع سكاكين ومشارط طبية لجرح المتظاهرين عند بدأ الحملة في الأوقات المختلفة.

إن شرفاء العراق ووطنييه ولجان تنسيقات التظاهرات والحراك الشعبي العراقي ، والمخلصين لدماء من سقطوا غدراً بايدي

الميليشيات الخائنة والعميلة والمتواطئين معهم من المنتفعين .

في الوقت الذي يدينون بشدة مثل هذه التحركات المشبوهة والغير مسؤولة من قبل من وردت أسمائهم أعلاه ومسؤوليهم ،

، إذ يحذرونهم من باب الإخلاص للجيش وحب الوطن ، وسيعتبرونهم أهداف معادية للعراق وثورته الوطنية السلمية وخونة

، وسيتم محاسبتهم بشدّة أكثر من السياسيين ، لكونهم عسكريين حيث واجبكم الاول هو حماية الوطن والمواطن والدفاع عنهما

وليس قتل المتظاهرين وتنفيذ أوامر ذي الاجندات المجرمة والمشبوهة ، ممن تلوثت أيديهم بدماء العراقيين ألابرياء ، من متظاهرين

ومختطفين ومغتالين ، وعلى نفسها جنت براقش ؟

عن تنسيقية لجان التظاهرات والحراك الشعبي العراقي