علوج المنطقة الخضراء..

يوسف أبو الفوز

قادني الى هذا التعبير، كلمة العلوج، وهي كلمة عربية، تكاد تكون قاموسية، أي غير متداولة كثيرا، لولا ان محمد سعيد الصحاف، وزير اعلام نظام المجرم صدام حسين، بعث فيها الحياة، وهو يصف بها جنود الاحتلال الأمريكيين، الذين جاؤا نتيجة لسياسة نظام البعث المجرم الذي اذل الشعب العراقي كثيرا، بحروبه الكارثية والحصار الاقتصادي وسياسته القمعية.

في قواميس اللغة العربية مثل قاموس المعجم الوسيط، قاموس اللغة العربية المعاصرة، القاموس الرائد، قاموس لسان العرب، القاموس المحيط. قاموس عربي عربي، وجدنا ان للكلمة عدة معاني: عِلْجُ تعني حِمارُ الوَحْشِ السَّمينُ القَوِيُّ، والرَّغِيفُ الغَليظُ الحَرْفِ، والرَّجُلُ من كُفَّارِ العَجَمِ، الجمع: عُلوجٌ وأعْلاجٌ ومَعْلوجاءُ وعِلَجَةٌ. ذكر صحيح البخاري انها وردت في حديث الخليفة عمر بن الخطاب بعد ان عرف بأن من طعنه هو غلام المغيرة فقال لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة.

والان، ومع اندلاع انتفاضة تشرين، ردا على 16 عاما من تسلط حكومات الإسلام السياسي التي عاثت في البلاد فسادا وواصلت اذلال الشعب العراقي، لا اعتقد اننا نختلف بان المنطقة الخضراء تعج بعلوج الإسلام السياسي، وان أي من معاني كلمة علوج نجدها تنطبق عليهم مباشرة، بل وحتى على من يناصرهم ويدافع عنهم باي شكل كان!