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قيادي بالاتحاد الوطني: الاحتجاجات بالعراق لا تشكل خطرا على اقليم كوردستان

قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم السبت ان الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الاخرى لا تشكل خطرا على اقليم كوردستان.

وعلل ملا بختيار في جلسة حوارية في السليمانية مساء اليوم سبب اندلاع التظاهرات الى استشراء الفساد المالي لدى الاحزاب والطبقة الحاكمة قائلا ان قرابة 368 مليار دولار سُرقت من العراق وتم ايداعها بالبنوك في بريطانيا وبعض التقرير تتحدث عن ان السرقات تصل الى 600 مليار دولار مما ادى الى تفشي الفقر والعوز بالعراق.

واضاف ان جيل المواقع التواصل الاجتماعي الحالي يعاني من الجوع والعوز المادي، و40% منه عاطل عن العمل وهو ما دفعه الى الاحتجاج ضد الحكومة الاتحادية.

وتابع ملا بختيار ان الاحتجاجات التي يشهدها العراق لا تشكل مخاوف وخطرا على ميزانية اقليم كوردستان في الموازنات ولا على المادة 140 وهي ايضا لا تعارض النظام الاتحادي القائم.

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