يوسف أبو الفوز

يعتبر نصب جواد سليم، أحد معالم بغداد الشهيرة، فهو سجل مصور لنضالات الشعب العراقي، صاغة الفنان جواد سليم مثل بيت شعر يقرأ من اليمين الى اليسار. يتكون النصب من 14 قطعة (يرمز الى ثورة 14 تموز) استلهم فيها الفنان تاريخ العراق ومزج بين القديم والحديث حيث تخلل النصب الفنون والنقوش البابلية والآشورية والسومرية القديمة، إضافة إلى رواية أحداث ثورة تموز 1958 ودورها وأثرها على الشعب العراقي. حين اكتملت قطع النصب وجاء وقت عرضها في مكان عام، جاء دور المهندس المعماري رفعة الجادرجي ليقترح ويصمم القاعدة على شكل لافتة.

أنظروا الصور هذه الأيام، من بعد اندلاع انتفاضة تشرين، ولاحظوا كيف الشعب يحتضن ويرفع لافتة جواد سليم من اجل الحرية!