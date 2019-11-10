Posted on by

مدير عام صحة بغداد الكرخ يأمر بتخصيص جهاز الانعاش الرئوي الى ردهة الاطفال في مستشفى الفرات العام

اجرى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) زيارة تفقدية الى مستشفى الفرات العام للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للمواطنين و المرضى الراقدين في المستشفى بحضور مدراء اقسام (التخطيط ، الفنية ، العمليات ، الهندسي) و معاون مدير مستشفى الفرات العام

و تفقد الحجامي كافة اقسام و ردهات المستشفى و العيادة الاستشارية و الطوارىء مبديا ” مجموعة من الملاحظات المهمة حول الاهتمام بمبنى و وحدات المستشفى و الاعتناء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى المراجعين و الراقدين في المستشفى”

و استمع الحجامي الى مطالب و احتياجات الاطباء و الموظفين و المراجعين و حلها بصورة فورية

و قام الحجامي بتخصيص ” جهاز الانعاش الرئوي الى ردهة الاطفال للحد من الحالات الخطرة للاطفال و علاجها في المستشفى بدل ان يتم نقل الحالات الحرجة الى مستشفيات اخرى و الإسراع بافتتاح ردهة الانعاش الرئوي ( RCU) بالاضافة الى تخصيص كبسولات و حاضنات (Photo Therapy) الخاصة بالأطفال الخدج ” التأكيد على تدريب كافة الملاكات التمريضية .

اعلام صحة الكرخ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close