مدير عام صحة بغداد الكرخ يأمر بتخصيص جهاز الانعاش الرئوي الى ردهة الاطفال في مستشفى الفرات العام

اجرى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) زيارة تفقدية الى مستشفى الفرات العام للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للمواطنين و المرضى الراقدين في المستشفى بحضور مدراء اقسام (التخطيط ، الفنية ، العمليات ، الهندسي) و معاون مدير مستشفى الفرات العام

و تفقد الحجامي كافة اقسام و ردهات المستشفى و العيادة الاستشارية و الطوارىء مبديا ” مجموعة من الملاحظات المهمة حول الاهتمام بمبنى و وحدات المستشفى و الاعتناء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى المراجعين و الراقدين في المستشفى”

و استمع الحجامي الى مطالب و احتياجات الاطباء و الموظفين و المراجعين و حلها بصورة فورية

و قام الحجامي بتخصيص ” جهاز الانعاش الرئوي الى ردهة الاطفال للحد من الحالات الخطرة للاطفال و علاجها في المستشفى بدل ان يتم نقل الحالات الحرجة الى مستشفيات اخرى و الإسراع بافتتاح ردهة الانعاش الرئوي ( RCU) بالاضافة الى تخصيص كبسولات و حاضنات (Photo Therapy) الخاصة بالأطفال الخدج ” التأكيد على تدريب كافة الملاكات التمريضية .

اعلام صحة الكرخ