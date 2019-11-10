يعلن عمار الحكيم أنه سمع الأصوات العراقية بصوت عال وواضح.

بعد مئات الشهداء وآلاف المواطنين الجرحى تحت قيادة حكومة السيد عبد المهدي ، عمار الحكيم ، الذي شارك بنشاط في الفساد المالي السابق والحالي للحكومة ، يعلن الآن أن الأصوات العراقية أصبحت عالية وواضحة. تظهر الحقائق أن أشخاصاً مثلك جلبوا العار والخزي للعمامة التي ترتديها. يجب أن تتوقف عن إهانة ذكاء الشعب العراقي بهذه التصريحات المشينة. بدلاً من الإدلاء بهذه التصريحات المشينة ، افعل الشيء الصحيح من خلال إعادة الممتلكات المسروقة التي أخذتها بشكل غير قانوني من الشعب العراقي. قم بإعادة العقارات التي كنت تشغلها لسنوات في بغداد ، أنت وزملاءك مثل حسن عبطان ، بيان صولاغ ، وغيرهم. اعتذر للشعب العراقي واسترجع الأموال المسروقة. اترك السياسة لأنك فشلت فشلاً ذريعا في فعل أي شيء مفيد للعراقيين. أنت لم تفعل شيئاً للعراقيين سوى السرقة والخداع والرشوة والقتل. أنت وأصدقاؤك كانوا يصلون على العراقيين الفقراء والأعزل الذين عانوا ما يكفي في ظل جميع الأنظمة من ما قبل عام 2003 وحتى الآن في ظل ما يسمى الأحزاب الإسلامية. قد تفلت من العقاب في ظل هذه الحكومات لأنك مشارك فيها ، لكنني أشك في أنك ستهرب من عقوبة الله.

حسام ماجد