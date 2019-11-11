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أرسنال يبحث عن “منقذ”.. ومدرب برشلونة السابق على رأس القائمة

وناي إيمري بات قريبا من الرحيل
سكاي نيوز عربية – أبوظبي

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة أرسنال الإنجليزي، شرعت في رحلة البحث عن منقذ للفريق، الذي يعيش في حالة من التخبط، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وبخسارة أرسنال في الجولة 12 أمام ليستر سيتي 2-صفر، يواصل الفريق حالة الضياع التي أوصلته للمركز السادس في ترتيب البريميرليغ رفقة أوناي إيمري، الذي بات قريبا من الرحيل.

ويتواجد آرسنال حاليا في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واهتزت شباك المدفعجية 17 مرة.

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