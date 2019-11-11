أمطار غزيرة وجريان الأودية على معظم المحافظات الشمالية نتيجية أخدود المنخفض الجوي

التوقعات تشير إلى تواصل تأثيراته اليوم

ـ انخفاض نسبي بدرجات الحرارة وارتفاع بموج البحر والارصاد تنبه بضرورة عدم المجازفة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي: الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري: نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي: شناص ـ من إبراهيم الفارسي: صحار : محمد السعيدي الجبل الاخضر ـ من سليمان أولادثاني

شهد عدد من المحافظات الشمالية للسلطنة أمس هطول أمطار رعدية تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة، حيث سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وذلك نتيجة لتأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران، حيث تشير تحاليل المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة تواصل تأثيرات المنخفض اليوم مع توقعات بتواصل هطول الامطار على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة.

وكان أُخدود المنخفض الجوي قد بدأت تأثيراته من مساء يوم السبت الماضي على محافظة مسندم، بعد ذلك امتد تدريجياً على محافظات البريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهره والداخلية ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، حتى يوم أمس.

وقد نبهت الارصاد الجوية بتوخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار، كما نبهت على مرتادي البحر بضرورة متابعة النشرات الجوية، حيث من المتوقع أن يكون البحر متوسطاً الى هائج الموج على بحر عمان ومحافظة مسندم، ويصل الى 3 أمتار نتيجة لهبوب رياح شرقية شمالية واستمرار تشكل السحب الرعدية في عرض البحر وعلى المناطق الساحلية.

وقد شهدت ولايات السيب وبوشر ومطرح ومسقط والعامرات هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بتساقط حبات البرد وقد سالت عدد من الأودية والشعاب.

* جنوب الباطنة

وفي ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة هطلت مساء أمس على عدد من قرى الولاية أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مع بداية تأثيرات أخدود المنخفض الجوي على ولايات السلطنة، وقد تركزت الأمطار على قرى مركز الولاية وقرى العراقي والجروف والغشب والوشيل وفلج الشراة وحي السرح والدهاس وخفدي ويقاء والقبيل وسني وسيع ومري وقرى وادي بني هني أدت إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية.

كما شهدت قرى نيابة الحوقين ووادي الحيملي ووادي حاجر بني عمر هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت الأمطار إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية وجريان وادي الحوقين بغزارة.

هذا وقد خرج الأهالي فرحين مستبشرين بهطول الأمطار والاستمتاع بالمشاهد الجميلة لتدفق الشلالات المائية.

كما هطلت على عدد من قرى ولاية نخل أمطار متوسطة الى غزيرة شملت عدداً من قرى وادي مستل والأبيض والحسنات والطو وحلبان والمهاليل ووادي بني حراص والقارة وبوة اضافة الى مركز المدينة والمحبيل ومرتفعات نخل وقرى الصعبة والسرير والعلاية. واستمرت الأمطار المتوسطة لتتحول لاحقاً الى غزيرة. وشملت كافة قرى الولاية، وقد تركز جريان الشعاب على مختلف القرى الجبلية.

* شمال الباطنة

كما هطلت أمس أمطار متفاوتة الغزارة على ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مصحوبة برياح نشطة شملت مركز الولاية والقرى التابعة لها سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وشملت أدوية حميراء وسور العبري والغليلة والغريفة والعقر والقرى الشماليه من الولاية، وقد غطت السحب الكثيفة سماء الولاية سانحة بمشيئة الله تعالى على هطول أمطار قادمة نتيجة التأثر بالأخدود الجوي المنخفض وقد أستبشر الأهالي بهذه الأمطار .

كما شهدت ولاية صحار لليوم الثاني على التوالي هطول امطار تراوحت بين العزيرة والمتوسطة أدت الى نزول الشعاب وجريان عدد من الاودية بالولاية وصاحبت الامطاررياح نشطة.

*الداخلية

كما هطلت يوم أمس على نيابة الجبل الاخضر أمطار غزيرة الى متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب. حيث امتلأت بعض السدود الجوفية بالمياه . وقد تركزت الأمطار على قرى النيابة وجبال الحجر الغربي منها . وقد سالت على إثرها وادي معقل القصيم ووادي بني حبيب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد والعباد.