السعودية تستضيف السوبر الإسبانية لثلاث سنوات

وجاء الإعلان على هامش سحب القرعة الذي أقيم في مقر الاتحاد، علما بأن النسخة المقبلة ستكون المرة الأولى التي تشهد مشاركة أربعة فرق.

وأورد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه على “تويتر”: “استمرارا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر_الإسباني_في_السعودية”.