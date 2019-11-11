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السعودية تستضيف السوبر الإسبانية لثلاث سنوات

ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية على مدى ثلاثة أعوام، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في السعودية، الاثنين، على أن تقام النسخة الأولى بمشاركة 4 فرق في يناير المقبل.

وجاء الإعلان على هامش سحب القرعة الذي أقيم في مقر الاتحاد، علما بأن النسخة المقبلة ستكون المرة الأولى التي تشهد مشاركة أربعة فرق.

وأورد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه على “تويتر”: “استمرارا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر_الإسباني_في_السعودية”.

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