القوات الأمنية تفتح جسر الأحرار وسط بغداد أمام حركة الاشخاص والمركبات

أعادت القوات الأمنية، الإثنين (11 تشرين الثاني، 2019) فتح جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، أمام حركة الاشخاص والمركبات.

وذكرت فضائية العراقية، شبه الرسمية، بخبر عاجل، أن “القوات الأمنية أعادت فتح جسر الاحرار أمام حركة الأشخاص والعجلات”. بعد أيام من غلقه، بسبب محاولة عبور عدد من المتظاهرين باتجاه المنطقة الخضراء.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، واصابة أكثر من 12 آخرين.

وتعد التظاهرات امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.