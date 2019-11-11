النائب الاول للحلبوسي يدعو اللجنتين المالية والقانونية بالإسراع في اقرار قانون التقاعد الموحد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، اللجنتين المالية والقانونية، بالإسراع في اقرار قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في بيان تلقته(بغداد اليوم)، أن “الكعبي ترأس اجتماعا مشتركا للجنتين المالية، والقانونية وعدد من السادة اعضاء المجلس بحضور رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية لغرض مناقشة فقرات قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع جرى خلاله بحث مستفيض بشأن أهمية تشريع هذا القانون والقوانين الاخرى التي من شأنها ان تلبي طموح المواطنين وتستقطب الطاقات الشابة وتفور ما يقارب 210 الف درجة وظيفية بشكل سنوي”.

ولفت الى أن “الكعبي أكد على ضرورة ان يحقق هذا القانون اسس العدالة الاجتماعية التي تضمن حق العراقيين فضلا عن دعوته للجنتين المالية، والقانونية بالإسراع في اقرار هذا القانون من خلال تشكيل لجنة مصغرة تضم اعضاء من اللجنتين لدراسة كافة فقرات القانون وانضاجه بغية التصويت عليه” .