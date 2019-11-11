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النزاهة تصدر أمراً بحق رئيس هيأة استثمار كربلاء السابق

أعلنت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحقِّ رئيس هيأة استثمار كربلاء السابق وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (330) من قانون العقوبات العراقيِّ.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بكربلاء أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس هيأة استثمار كربلاء وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة.

وتابعت الهيأة إنَّ أمر الاستقدام الصادر عن محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة جاء بناءً على تحقيقات الهيأة في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة بمنح إجازة استثمارٍ خاصَّةٍ بمشروع فندق بأكثر من (28) مليون دولارٍ.

يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.

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