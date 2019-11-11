انقطاع الانترنت مجددا في العراق

انقطعت خدمة الانترنت مجددا عصر اليوم الاحد، في بغداد وعدة مدن عراقية.

ياتي ذلك خلال ساعات قليلة بعد ان عادت الخدمة صباح الاحد بعد توفر متقطع للخدمة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات الدامية.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.

وعلق رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على انقطاع خدمة الإنترنت في البلاد قائلا “إن السلطات ترغم أحيانا على تقييد الإنترنت عند استخدامه للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة”.