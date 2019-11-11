برلمان كوردستان يطالب الكتل بتحديد الهيئات الرئاسية للجان المستحدثة

بهدف تنظيم عمل اللجان البرلمانية وتوزيع الاعضاء عليها، اشرف هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان اليوم الاحد، بحضور على الاجتماع الموسع للكتل السياسية البرلمانية في برلمان كوردستان.

واشار هورامي خلال الاجتماع الى اهمية تنظيم عمل اللجان الدائمية في المراقبة والمتابعة ومناقشة القوانين الموجهة لها واعادة توزيع اعمال اللجان البرلمانية.

ونوه الى انه “وبعد ان فصلت عدد من اللجان عن بعضها واستحداث اربع لجان جديدة واختيار الهيئات الرئاسية لها وتوزيع الاعضاء عليها، من الضروري تنظيم اجتماع موسع اخر خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف وضع الية خاصة بعمل اللجان الدائمية في البرلمان، الى جانب عدم ممانعة الهيئة الرئاسية للبرلمان في تحديد الية توزيع الاعضاء على تلك اللجان بحسب الاتفاقيات التي تجرى بين الكتل البرلمانية وتحقيق التوافق حولها”.

وطالب هورامي “الكتل البرلمانية الاسراع في تحديد الاعضاء للهيئات الرئاسية لتلك اللجان الاربعة المستحدثة ورفعها لرئاسة البرلمان للتصديق عليها وبدء تلك اللجان العمل في مجالات عملهم”.

جدير بالذكر ان الاجتماع السابق شهد توزيع مناصب اللجان البرلمانية بحسب عدد الاعضاء لكل كتلة بالشكل التالي: (لجنة الدفاع عن حقوق المرأة لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني) و(لجنة الاعمار والاستثمار لكتلة الاتحاد الوطني) و(لجنة الداخلية لكتلة التغيير) و(لجنة شؤون البرلمان لكتلة الاتحاد الاسلامي).