تحت شعار ( خيمة العراق تجمعنا)إطلاق مبادرة ( سلامة وطن) لدعم تلبية مطالب المتظاهرين السلميين…

إطلاق مبادرة ( سلامة وطن) لدعم تلبية مطالب المتظاهرين السلميين وتهيئة المناخ السياسي للبدء بإصلاحات حقيقية وجذرية

بغداد. خاص

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أسابيع عدة على تظاهرات شعبية وطنية مخلصة شارك فيها المواطنون والشبان الواعون للمطالبة بإصلاحات حقيقية في واقع العملية السياسية، ومحاربة الفساد، وماترتب عليها من تغيير في واقع العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الشعب والمنظومة السياسية التي باتت تدرك تماما إن طريق الإصلاح، والعمل الجدي على التغيير هو السبيل الى الخلاص، وتجاوز الأزمات، والشروع ببناء دولة المواطنة التي يجد كل عراقي إنه مسؤول عنها، ومسؤول فيها، وله دوره وواجبه الذي يضطلع به. فإن المخلصين من أبناء هذا الوطن من مثقفين وأكاديميين وصحفيين، وممثلين للمتظاهرين السلميين الواعين قرروا إطلاق مبادرة ( سلامة وطن ) التي تتضمن نقاطا عدة وواضحة توضع على طاولة النقاش والتشاور في سبيل تلبيتها، وتتضمن النقاط الأساسية التي طالب بها المتظاهرون السلميون خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد، والتي تجد المبادرة إنها ضرورية لإصلاح العلاقة بين الشعب والمنظومة السياسية التي يجب أن تكون ممثلا حقيقيا لإرادة الجماهير.

النقاط الأساسية التي تتضمنها المبادرة والمتعلقة بالمطالب المشروعة للمتظاهرين والقوانين الإصلاحية الواجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن، ووفقا لمدد زمنية محددة تلتزم بها الرئاسات الثلاث، وهي:

أولا: إلغاء مفوضية الإنتخابات

ثانيا: تشريع قانون جديد للإنتخابات

ثالثا: إجراء إنتخابات مبكرة وطنية نزيهة

رابعا: إجراء إصلاحات دستورية حقيقية تتضمن تحويل النظام السياسي من برلماني الى رئاسي

بعد الإنتهاء من تلك الإجراءات والإصلاحات الضرورية تدعو الحكومة الى إنتخابات مبكرة.

وفي هذا الإطار فإن العمل يكون ضروريا لوضع القوانين الإصلاحية المتعلقة بمحاربة الفساد، ومحاسبة المفسدين، وتشريع المزيد من قوانين دعم الإستثمار الزراعي والصناعي وشؤون الطاقة، والنهوض بقطاع التربية والتعليم والرياضة والشباب والصحة والإتصالات، وتفعيل المحاسبة من خلال تشريع قانون من أين لك هذا.

اللجنة التنسيقية لمبادرة سلامة وطن