ديالى.. انتشار فوج قتالي لمواجهة داعش في أكبر النواحي على الحدود مع إيران

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، ببدء انتشار فوج قتالي في أكبر النواحي على الحدود مع ايران شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث إن “فوجاً قتالياً من الجيش بدأ بالانتشار في منطقة قرة لوس بأطراف ناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة)، لدرء مخاطر خلايا داعش وتشكيل حزام أمني”.

وأضاف، أن “انتشار الجيش في قرة لوس خطوة مهمة بعد تكرار الخروقات الأمنية، خاصة استهداف نقاط المرابطة للشرطة الذي أسفر عن سقوط ضحايا خلال الاسابيع الماضية”، لافتا الى ان “الجيش بدأ بإنشاء تحصينات دفاعية وتحديد مواقع انتشاره في إطار خطة أمنية متكاملة لتأمين حدود مندلي والقرى المحيطة بها”.

وتعد مندلي أكبر النواحي الحدودية مع إيران شرق ديالى، وتعرضت مؤخرا الى سلسلة خروقات بعد قيام داعش بشن هجمات على نقاط مرابطة للشرطة ما أسفر عن سقوط ضحايا.