سيادة السيد سعـد سـيـروب مطـران مُهـرّج أمام المذبح المقـدس !!!

بقـلم : مايكـل سـيـﭘـي / سـدني ــ

كل شـخـص له الحـق في التصرف بحـماقة لأنه حُـر

أحـلـف بالخالـق ، يمكـن الكـتابة عـن الـبعـض من خلال : صوَرهم ، وَعـْـظِهم ، كلامهم ، زياراتهم ، مُرافـقـيهم ، حـركاتهم ، بل حـتى المخـفي من تـفـكـيـرهم … نـؤجـلها إلى أن يتجاوزوا حـدودهم !

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أتـذكـر هـذه الكـتابة (( الـبـزّة العـسكـرية لا تـزكــّي مرتـديها )) … كانت معـلـقة في حانـوت معـسكـرنا / كـركـوك 1973 لـتـوعـية منـتـسبي الجـيش ولا ينخـدعـون بالمظهـر فـيأخـذون الحـذر لحـماية الـوطن . فهـناك عـسكـري يخـون وطنه ، وآخـر لا يحـترم واجـبه ، وثالث جـبان يخـذل صاحـبه عـنـد المحـن كما خـذل بـعـض القادة مرؤوسيهم ، ليس فـقـط في حـقـل الجـيش !!!!!

وقـد تـرى شخـصاً هـنـدامه جـميل ، قِـوامُه حـسن ، ولكـنه فارغ المعـرفة ! فـملابس الإنسان ليست علامة براءته ولا ثـقافـته ! إنّ تجارب الحـياة تـؤيـد هـذه الحِكمة لمَن عاشها وتحـسّسها .

إنّ رديء الـنـفـس يـبحـث أولاً عـن ملـذات الـدنيا ولآلـئها ، والأضعـف يحـسـد غـيرَه الـذي يقـتـنـيها ، فـيتهافـت الأنانيّ إليها بخـبثٍ لإقـتـناصها والـتـباهي بها . فكم من شِـرّيـر حاقـد يعاني من مُـرَكــّـب الـنـقـص … أخـفى عـمالـته تحـت ملابسه …إستغـل زلاّت مجـموعـته … خـدع الطماعـين المحـيطـين به … فإستحـوَذ عـلى كـنـوز لا يستحـقها …. والخـراف تمشي وراء حـمارها . أما الشـريف المؤهـل والأجـدر بها ، يُـزاحُ عـن صالتها ويُـحـرَمُ من المشاركة في صولـتها ، بُخلاً كي لا يفـوز بإمتيازاتها .

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بـداية ، وقـبل تـرشيح الكاهـن سعـد سيروب للأسقـفـية في السنهادس ، تـنـبّأنا عـن تـرقـيته إلى الأسـقـفـية ، ليس لأنـنا أنبـياء ولكـن من معـرفـتـنا بتـركـيـبته الـنـفسية وتـناغـمه مع شخـصية المقـرر ! الـدكـتـور ساكـو الـﭘـطـرك ، وفـيزياوياً نـقـول ــ كلاهما بنـفـس الطـَـور ــ ….. ورغـم أن تـنـبّـؤنا صار واقعاً صحـيحاً ، إلّا أنه في النهاية بانت الكـوامن الـمخـفـية الباحـثة عـن مصالحه الشخـصية ، فإنـقـلـب السحـر عـلى الساحـر وصار ينـشر مقالات رمزية ناقـدة لـﭘـطـركه مما أدّى إلى تعامل الأخـير معه بصورة لم يرتـضِها المطران لـنـفـسه .

وبعـد تـذمـره من تجـميـده في منـصبه الباهـت ــ عـميـد كـلية بابل الحـبـرية للفـلسفة واللاهـوت ! ــ نـشر المطران سعـد بتأريخ 18 كانون الثاني 2015 رسالة شخـصية عـلى صفـحـته ــ الملغـية ــ ولا شك يكـون قـد بعـث نسخة منها إلى الـﭘـطرك ، معـلناً أنه بإرادته سيأخـذ (( سنة سُـباتية )) ويتوقــُّـف عـن كافة مهماته الاسقـفـية بحجة الإخـتلاء والصلاة والتأمل والتـفـكـير بصورة فـردية . وكانت المُحـصّلة أن : (1) إستـقال من منـصبه (2) منح لـنـفـسه بنـفـسه إجازة شخـصية مـدتها (( سـنة سباتية )) مؤكـداً عـلى قـرب مغادرته العـراق (3) غادر دون إنـتظار موافـقة الـﭘـطـرك (4) في حـينها بعـث رسالة ــ سـرية ــ إلى الـﭘـطرك لـويس ومن خلاله إلى جـميع المطارنة الكـلـدان تـضمنـت نـقـداً لاذعاً لإدارة الـﭘـطـرك … وللبعـض ! .

فإنـزعج الـﭘـطرك نـتـيجة تجاهـل المطران له ، ولا يريـدنا أن نعـرف أو نـشك بما يحـدث في ساحة سلطـته ، مما إضطره إلى التمويه عـلينا فـنـشر فـوراً بتأريخ 25 كانـون الثاني 2015 إعلان موافـقـته عـلى منحِه إجازة ((( سـبتية !!! مصطلح في شريعة موسى ))) مـدّعـياً بأنها مُـنِحَـت له بناءاً عـلى طلبه وكأنّ شيئاً لم يكـن ، حاسبا جـميع الـقـرّاء سيصدقـونه ويـروّجـون له مثل شـلـته الـقـشامر اللـوﮔـية الـذين يـنـوّرون سـيـدهم ولكـنهم لا يُـميّـزون بـين : السبتية .. و .. السباتية .

https://saint-adday.com/?p=7648

إن تلك الرسالة السرية غـير المؤرخة وصلـتـني بتأرخ 21 آذار 2015 بطريقة أو بأخـرى ، وإحـتراماً للمطران قـررتُ مسبقاً عـدم نـشرها ، وحـين أعـلمته بها تـفاجأ وإنـدهـش ! وطلـب مني عـدم نـشرها .

وبتأريخ 27 كانـون الثاني 2015 كـتـبتُ مقالاً بهـذا الشأن يستحـق الرجـوع إليه وقـراءته

https://www.nadibabil.com/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%80%D8%AF-%D8%B3%D9%80%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80/

والـيـوم أحاﭼـيـﭻ يا بنـتي وأسَـمْـعِـﭻ يا ﭼَـنـتي . ..

إنّ سيادة السيد سعـد سـيـروب مطرانـنا الجـليل ، نـراه :

(1) يـتباهى بصليـبه الـذهـبي عـلى صدره ، لـيـقـول لـنا : أنا أقـتـفي آثار ربي المعـلق عـلى الصليـب ( الخـشبي وليس الـذهـبي !! ) وحـضرته لا يـدري بأنـنا ــ مفـتّـحـين بالـﮔـير ــ نـقـرأ حـتى الممحي من فـكـر الأمير !.

(2) حِـزامُه الـقـرمزيّ ــ ساش Sash ــ وشـريطه العـريض المتـدلي من خـصره ( ليقـول لـنا ، هـذا يمثـل رداء المسيح الملطخ بـدمه الـزاكي ) ثم سوتانـته بأزرارها وجـبّـته بفـضفاضها وحـمرة شـريطيها ، وطوله وعـرضه ومحـبسه ، مادّاً يمناه لبسطاء الـقـوم لـتـقـبـيل أصابعه وهـو يعـرف أنّ المسيح قـدوته لم يمـد يـده لأحـد لـتـقـبـيلها إطلاقاً بل بالعـكس تـواضعَ أكـثـر مما نـتـصوّر فغـسل أرجـل تلاميـذه !.

(3) العـرقـﭼـين الحـمراء الأنيقة فـوق رأسه ، كأنه يُحَـمّـلنا منّـيّة حاسباً إياها رمزاً لـتاج الشـوك الـذي وُضِع عـلى رأس يسوع المسيح وهـو يستـودع روحه …………

إنّ هـذه العـرقـﭼـين ليست من تـراث آباء كـنيستـنا المشرقـية ، بل أخِـذت من اللاتين تـقـلـيـداً لـعـرقـﭼـين اليهـود والتي تـُـفـرَض عـلى كـل زائـر لحائـط المبكى أن يعـتمرها ! ( طاﮔـية باللهجة العامية العـراقـية …. زوكـيـتــّا Zuchetta باللاتيني …. الكـيـباه أو الكِـبة כִּפָּה أو כִּיפָּה بالعـبـرية ) .

(4) مهما كانت خـدمة رجـل الـدين ، فإن تلك المظاهـر جـميعها لا تـزكــّي شخـصه في كهـنـوته ( عـنـدنا إثباتات ) كما أنّ درجـته المسمّاة ــ درغا ــ هي درجة إدارية ولا تعـني الـقـداسة إطلاقاً ، أما الـمتملـقـون المهـذارون حـين يردّدون بتملـق (( منـوّر سـيـدنا )) دون أنْ يـرَوا نـوراً يشعّ من وجه سـيـدهم فإن كلامهم هـذيان ! … وإذا كانوا صادقـين مع أنـفـسهم ومعه ، فـلـينـتـظروا ثمارَه من عـمله وما ينطق به ، فـتكـون مقـياساً لإخلاصه ونزاهـته وإيمانه … وعـنـدها يـرَون نـوره وقـدسـيّـته فـيمـدحـونه بصدق ! وهـذا هـو بـيت الـقـصيـد من تلك اللافـتة ….

وقـد ينـفع الـتـذكـير ، إنّ المطران ــ بمثابة خـلـيفة المسيح ــ ليس من سادة آل الـبـيـت الـذي يسمونه سـيـد !! من نسل محـمد رسول المسلمين … فلا أدري لماذا نحـن الكـلـدان نخاطبه بكـلمة ( سيـدنا ) العـربـية ، كأنـنا نخاطِـب سـيـداً معـمّماً مسلماً ، حـفـيـد محـمد / من نسل آل الـبـيـت ؟. أتـرك الإجابة لأي مطران سـيـد .

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لنأتِ إلى لـبَ المقال ونخاطب سيادة المطران سعـد :

بتأريخ 23 آب 2014 وأنت في مكـتـبك العـراقي !! عـبّـرتَ بكلام تمثيلي عاطفي منمق عـن تحـدّيك ، داعـياً المؤمنين المسيحـيـيـن إلى الـتحـدّي بمقاومة الـشـر ، وذلك بالصلاة في الكـنيسة من أجـل السلام في العـراق ومن أجـل المتألـمين فـيه … (( ورغـم أنـنا نـتـساءل أين التحـدّي في دعـوتـك هـذه ؟ المسيح نـفـسه لم يتـحَـدّ أحـداً في موعـظته عـلى الجـبـل !!! )) ومع ذلك قـلـنا آمنا بالله صانع المعجـزات ، وبمشيـئـته تستمر الحـياة .

https://www.youtube.com/watch?

إلاّ أنّ المدهـش فـيك ولا نـدري ما الـذي دهاك بتأريخ 1 تـشرين الثاني 2019 حـين عـبّـرتَ عـن تلك الـدعـوة ذاتها ( من أجـل السلام في العـراق ) وأنت في كـنيستـك الأورﭘـية !! ولكـن بصورة رقـصك وتهـريجـك وأنت في المقـدمة عـنـد المـذبح ، جاعلاً من هـيكل الكـنيسة ذاتها ساحة سياسية ومسرحاً للمظاهـرات الشعـبـية كأنها الباب الـشرجي ومحـلات الـدنـبـﮔـﭼـية ! والحاضرون سُـذج لا يميزون بين الكـنيسة وشارع شيخ عـمر وحـديقة الأمة العـربـية …. يا أخي رأيناك كأنـك تـرقـص أمام عـروس في حـفـل زفافها ملـوّحاً لها بالعـلم العـراقي بـيـديك الإثـنـتـين … شـوشلا سـيـدنا ! .

وعـلى منضدة أمام المذبح المقـدس لافـتة كـبـيـرة ( ألله أكـبر ) والحاضرون يُـلـوّحـون معـك بسـذاجة عـمياء بأعلام عـراقـية وعـليها عِـبارة (( ألله أكـبـر )) الـقـرآنية والـنـسـوة يهـلـهـلن بأصواتهن الجـماعـية …. كأنك تـقـول لهم ( باع ) فـيُـجـيـبـونك ( ماع ) عـلى إيقاع قارىء شعـر باللهجة الشعـبـية ! تـرى ! هـل تحـسبها مشاركة وطـنية ، أم غـباء مراهـق بسـذاجـته الشخـصية ؟ أم أنك تـقـلـّـد ذاك الـرجّال وتعـتـبرها كـلمتـك السياسية ؟

السويد / استوكهولم2019-11-1 Geplaatst door Zena Mwafak Alhadad op Vrijdag 1 november 2019

لـقـد عـلــّـقـتُ في الـفـيسبوك حـول تـصرّفـك هـذا بما يلي : (( الـقـداس صار مرقـصاً وللـدبكات … وريشا د خـﮔــّا يقـوده المطران سعـد سيروب … شوشلا سيدنا … قـولـوا : منـوّر سـيـدنا )) .

أخي سعـد المطران الموقـر :

تـذكــّـر !! كان المفـروض بك كـمطران ، أن تـقـلـد رزانة يـوسف إبن يعـقـوب أمام فـوطيفار وتحـذو حـذوه ، حـتى قال له الـمنـشـد (( إسمك دهـن مهـراق ، لـذلك أحـبّـتك العـذارى … نـشـيـد الأنـشاد 1 : 3 )) ، لا أنْ تـقـتـفي آثار داود الـنبي الـذي عـيّـرته زوجـته لسفاهـته !! 2 صموئيل 6 : 14

(( كان داود يرقـص بكل قـوته أمام الرب متـنـطقا بأفـود من كـتان ، فأصعَـدَ داود وجميع بـيت إسرائيل تابوت الرب بالهـتاف وبصوت البوق ، ولما دخـل تابوت الرب مدينة داود ، أشرفـت ميكال بنت شاول من الكـوّة ورأت الملك داود يطـفـر ويرقـص أمام الرب ــ فإحـتـقـرته في قـلبها ــ وقالت : ما كان أكـرم ملك إسرائيل اليوم ، حـيث تكـشّـف اليوم في أعـين إماء عـبـيـده ، كما يتكـشّـف أحـد السفهاء )) .

عـزيزي : إذا كـنـت تريـد التعـبـيـر عـن وطنيتـك العـراقـية وتأيـيـدك للمظلـومين من أبناء شعـبك في العـراق … فـما عـليك إلاّ أنْ تجـمع أولـئـك الحاضرين في قـداسك ! وتسير بهم في موكـب حاملـين لافـتات معـبّـرة وأنت تـتـقـدّمهم ….. حـتى تـصلـون إلى بناية السفارة العـراقـية ( أو سفارة أية دولة ) وتـقـفـون عـنـدها بصمت محـتـرم ، تعـبـيـراً عـن تـذمـركم وآلامكم وتأيـيـدكم للمتـظاهـرين في العـراق ، وأكـيـد ستحـظى بمقابلات وتسجـيلات مع وسائل الإعلام تعـبّـر فـيها عـما في قـلبك وعـقـلك … هـكـذا يكـون تـصرّف مطران ناضج !!! ــ لا مثل رجـل الـدين يوصي المؤمنين بالخـروج في تـظاهـرة دعـماً لـه وحـفاظاً عـلى صلاحـياته ، ولكـن هـذا رجـل الـدين نـفـسه مستـلـقي عـلى أريكـته داخـل صومعـته ــ ……… أرجع وأقـول آسفاً : لـقـد شـبّـهـتَ نـفـسك بهـذا المطران اللاتيني في الـرابـط :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=2QeTgA4mtUk

والآن نسأل الكـُـتاب الشجعان ، مَن منـكم سيتبرّع ليُـواسي ويعَـزي صباح ﮔــمورا الكاهـن في داخـل كـنيسة مار ﭘـولس / ﭬانـكـوﭬـر / أبرشية الراعي الصالح / كـنـدا ، وهـو يـبكي بـدموع غـزيـرة دون أن يمسحها أحـد من عـيـنيه … وعَـلمُ ــ ألله أكـبر ــ بـيُـمناه ، والمؤمنون يلـوّحـون بأعلام (( ألله أكـبر )) ويرنـمون تـرتـيلة … ــ موطـني موطـني ؟

https://www.facebook.com/nabil.j2011/videos/10212529550992367/

إلى الـﭘـطـرك لـويس وللكاهـن صباح ﮔـمـورا وللمطران سعـد سـيـروب ، وإلى كل رجـل دين مسيحي متملـق للإسلام : أنا لا أريـد أن نعادي أحـداً إطلاقاً ، فالإسلام كأي بشر من خـلـيقة الله .

ولكـني أسألكـم : هـل سمعـتم يوما أن الـنـشـيـد الوطـني عُـزِف في داخـل جامع ؟ هـل سمعـتم يوما أن مقـطعاً من الإنجـيـل قــُـرِأ في داخـل الجامع ؟

حـقا قال أجـدادنا : (( بْـشـوﭘا د بازِ بَـزبـوزِ ، وْ بْـشـوﭘا د نِـشـرِ قـوﭘْـياثا = بـدلاَ من الباز فـرخه الـبـزبـوز ، وبـدلاً من الـنـسور بـومات )) !!!

وأخـير أقـول للمطران سعـد سيروب المحـتـرم …

إذا قـلـتُ لأي مطران ( منـوّر سيدنا ، ألله يـبارك بك سيدنا ، أنت رائع سيدنا ) … هـل يستـفـيـد من هـذا الكلام الخـريط ؟ ولكـن إذا قـلـتُ له : أنـت أخـطأتَ في العـبارة الفلانية بوعـظك ، وزغـت في البـيان الـذي نـشرته ، وإنحـرفـتَ في إرشادك الفلاني ، وتجـنـبْـتَ الحـق في الإستماع إلى الواشي العلاّني ، وتعاملك ليس صحـيحاً مع أبناء الكـنيسة ، وتخـطىء بالموقـف الآخـر الموثـق !! وهـكـذا …. !! فلا شك بأنه سيـستـفـيـد كـثيرا ، وعـنـدي إثباتات مثمرة عـلى هـكـذا أفكار …. لـذا نصيحـتي للأساقـفة وخاصة الأكاديميـيـن منهم ذوي العـقـول المتـفـتحة ، أن يكـون لهم مستـشارون يلـتـقـون بهم في مكان مجهـول (( لا أحـد يعـرف بهم )) جـريـئـيـن لا يتملـقـون ولا ينـفـضون الغـبار من أكـتافـهم … سيستـفـيـدون منهم كـثيراً ، متـذكــّـرين مقـولة الـﭘاﭘا فـرانسيس (( أن الأساقـفة لا يعـرفـون كـل شيء )) وهـذا ليس عـيـباً ، فـرئيس أعـظم دولة عـنـده مستـشارين .

وأخـيراً ، إذا نـوَيت الـرد ، أكـتـب وإنـشر في ( kaldaya.me ) دون خـوفٍ من الـﭘـطـرك لـويس ولا وجـل من غـيـره …. ودمت سعـيـداً .