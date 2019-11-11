عمليات بغداد: احتجاز عنصر امن اطلق النار على المتظاهرين

اعلن قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، عن احتجاز عنصر امن اطلق الرصاص الحي على متظاهرين.

وبحسب المحمداوي، فان احد عناصر الامن، اطلق النار على متظاهرين في شارع الرشيد في بغداد.

واضاف ان تم وضع العنصر الامني قيد الاعتقال.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأحد، إن حصيلة ضحايا احتجاجات العراق وصلت 301 قتيلا و15 ألف مصاب منذ انطلاقها مطلع أكتوبر المنصرم.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلال المواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والشهر الماضي، أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.