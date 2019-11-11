ليستر وتشلسي في وصافة الدوري الإنجليزي

وأنهى إبراهام المقاومة الدفاعية لبالاس في الدقيقة 52 عقب تمريرة من لمسة واحدة من لاعب الوسط البرازيلي، ويليان، ليودعها المهاجم، الذي يقود التشكيلة الشابة الجديدة لتشلسي، بجانب القدم في مرمى فيسنتي غوايتا.

وامتدح مدرب تشلسي، فرانك لامبارد، إبراهام تجاوزه للمصاعب في الشوط الأول، حيث عانى لترك بصمته خلاله، ليسجل هدفه العاشر هذا الموسم ما دفعه لتقاسم صدارة الهدافين مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وقال لامبارد: “ربما لا تكون هذه أفضل مباراة له على المدى القصير. عندما تفكر في المباريات الصعبة ثم تنزل وتسجل هدفا ما يضع فريقك في المقدمة ويساعده على تحقيق الفوز، فإن هذا هو المهم”.

وأنهى بوليسيك تحركا رائعا من ناحية الجناح ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 79 بعد أن تصدى غاري كاهيل المدافع السابق لتشلسي لتسديدة البديل ميشي باتشواي لتعلو الكرة في الهواء وتصل إلى اللاعب الأميركي، الذي أودعها الشباك.

وهذا هو الهدف الخامس لبوليسيك في 3 مباريات في الدوري ليرد الجميل للامبارد، الذي وثق فيه عقب بداية صعبة للاعب في إنجلترا.

وتفوق تشلسي بهذا الانتصار على مانشستر سيتي وليستر سيتي، اللذين لم يلعبا بعد ضمن الجولة ذاتها، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، ويتراجع الفريق بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل.