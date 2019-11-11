مئات المحاضرين يطالبون بتثبيتهم على ملاك تربية كوردستان

خرج المئات من المحاضرين في مدن اقليم كوردستان، اليوم الاحد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وطالب محاضرو التربية خلال تظاهراتهم أمام مديريات التربية في مدن كوردستان بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وكان مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان قد صوت، يوم الأربعاء، على تثبيت عقود وزارة التربية من المدرسين على الملاك الدائم.

وذكر بيان لمجلس وزراء كوردستان، انه صوّت بعد مناقشة جادة مسألة تثبيت المدرسين العقود في الاقليم عقب السنوات الطويلة التي قضوها في مجال التدريس بالعقود، مضيفاً انه تم التصويت على تثبيتهم على ملاك وزارة التربية بشكل دائم خدمة لقطاع التربية.