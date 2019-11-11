مانشيني يعلّق على استبعاده بالوتيلي من تشكيلة “الأتزوري” l قبل 1 ساعة

وأدلى مانشيني بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي أعلنه استعدادا لخوض المنتخب الذي سبق له ضمان التأهل، مباراتيه الأخيرتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وغاب اسم بالوتيلي عن التشكيلة، رغم دعوات مسؤولين كرويين إيطاليين لضمه للقائمة في رسالة ضد العنصرية.

ونقلت “فرانس برس” عن مانشيني قوله: “عندما أستدعي ماريو بالوتيلي سيكون لأنه يستحق ذلك، وليس بسبب لون البشرة. أعرف ماريو وأحبه. تذكروا، أشرفت على ماريو عندما كان شابا، لذا أعرفه تمام المعرفة”.