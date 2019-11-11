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مانشيني يعلّق على استبعاده بالوتيلي من تشكيلة “الأتزوري” l قبل 1 ساعة

بالوتيلي خارج حسابات مانشيني

وكالات – أبوظبي

قال مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، الاثنين، إنه يفضل استدعاء مهاجم بريشيا، ماريو بالوتيلي، إلى تشكيلة المنتخب على أساس الكفاءة، وليس لتوجيه رسالة ضد العنصرية التي عانى منها اللاعب المشاغب.

وأدلى مانشيني بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي أعلنه استعدادا لخوض المنتخب الذي سبق له ضمان التأهل، مباراتيه الأخيرتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وغاب اسم بالوتيلي عن التشكيلة، رغم دعوات مسؤولين كرويين إيطاليين لضمه للقائمة في رسالة ضد العنصرية.

ونقلت “فرانس برس” عن مانشيني قوله: “عندما أستدعي ماريو بالوتيلي سيكون لأنه يستحق ذلك، وليس بسبب لون البشرة. أعرف ماريو وأحبه. تذكروا، أشرفت على ماريو عندما كان شابا، لذا أعرفه تمام المعرفة”.

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