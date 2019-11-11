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متحدث حكومة كوردستان : متفائلون بشأن التوصل الى اتفاق مع بغداد بشأن الموازنة

متحدث حكومة كوردستان : متفائلون بشأن التوصل الى اتفاق مع بغداد بشأن الموازنة

أفاد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، باستمرار المحادثات بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية العراقية ، بشأن الموازنة الفيدرالية ، معبراً عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق بين الجانبين.

د. جوتیار عادل ، قال  ان”المحادثات تجري في اجواء ايجابية”. معبراً عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق  بالصدد “في اطار الدستور العراقي والحقوق المشروعة لاقليم كوردستان”.

من جانب آخر ، كشف المتحدث ، عن ان رئيس حكومة اقليم كوردستان سيعلن عن مشاريع حكومة الاقليم الاستراتيجية خلال الفترة القليلة المقبلة ، وقال ” سيعلن عنها رئيس الوزراء مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي “.

كما لفت الى ان حكومة اقليم كوردستان تهتم بالقطاع الخاص ولديها خطط طموحة بهذا الصدد .

وكان ممثل حكومة الاقليم في العاصمة العراقية بغداد ، فارس عيسى ، قال في تصريح لـ(باسنيوز) اليوم الاثنين ، ان ” 4 وفود من اقليم كوردستان ستزور بغداد ” ، مضيفاً ” الاول مختص بالموازنة ، الثاني بالاحصاء والتعداد ، اما الوفد الثالث فمختص بشؤون البيشمركة، فيما الرابع بالطاقة والنفط “.

عيسى أكد اكتمال الاستعدادات من قبل الوفود الاربعة للزيارة.

ممثل حكومة الاقليم في العاصمة العراقية بغداد ، اشار الى ان المحادثات بين اربيل وبغداد بشأن الموازنة الفیدرالیه‌ لعام 2020 ستستئنف خلال الايام القليلة المقبلة ، وتابع ” قد يزور اربيل وفد من بغداد بهذا الصدد”، لافتاً الى ان “اعداد الموازنة والمناقشات حولها لم تكتمل بعد” .

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