Posted on by

مقتل ضابطين في البيشمركة واصابة اخرين بمشاجرة مسلحة داخل مقر عسكري بدهوك

قتل ضابطان في البيشمركة واصيب اخرون مساء الاحد، باطلاق نار داخل مقر للقوات الكوردية، في محافظة دهوك باقليم كوردستان.
وابلغ مصدر في بيشمركة كوردستان ان خلافاً وقع داخل مقر لواء 12- بيشمركة في بردرش في دهوك سرعان ما تحول الى مشاجرة بالسلاح، قتل على اثرها ضابط برتبة رائد، واخر برتبة ملازم، واصيب ثلاثة من عناصر القوة الكوردية”.
واضاف ان قيادة اللواء اعتقلت احد عناصر البيشمركة ممن اطلق النار، وفتحت تحقيقا عاجلا بالحادث.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close