نائب يبدي رفضه لخطاب المرجعية: لا أعتمد خطتها

أبدى النائب المثير للجدل فائق الشيخ علي، يوم الاحد، رفضه الترحيب بخطاب المرجعية الدينية، بشأن التظاهرات الاحتجاجية التي تعم وسط وجنوب البلاد.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر “ترحيب حكومي ونيابي بخطاب المرجعية واعتماده كخطة عمل لهما.. شني هاي.. وبصفتي كنائب لا أرحب بخطاب المرجعية ولا أعتمده كخطة، ومرجعيتي هو الشعب”.

واضاف الشيخ علي ان “قناة العراقية (القناة الرسمية للدولة) تقول الآن في أخبارها عودة الحياة الطبيعية لبغداد مع خروج الطلبة للمدارس .. هَم شني هاي.. چا هاي التظاهرات شنو؟ وضد مَنْ؟”، حسب قوله.