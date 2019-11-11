نينوى تعلن تخصيص أكثر من 4200 قطعة أرض للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة

أعلن النائب الأول لمحافظ نينوى، سيروان روژبياني، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، تخصيص أكثر من 4200 قطعة أرض ضمن الوجبة الأولى للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال روژبياني في بيان إنه “ضمن المساعي التي تبذل من قبل حكومة نينوى المحلية، لتحسين المستوى المعيشي لعموم المواطنين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 240 لسنة 2019، تم ترشيح أكثر من 4200 مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية ليتم شمولهم بقطع أراضي”.

واضاف البيان أن “التخصيص شمل تسع فئات من فئات المجتمع في نينوى، كالأرامل حيث تم اختيار 1593 مستفيدة من اصل 19598 مستفيدة ، حيث تم اختيارهن على اساس عدد أفراد الأسرة ” 3 ” أفراد فأكثر”.

واردف، أن ” ذوي الاحتياجات الخاصة: تم اختيار 1593 مستفيد من مجموع 10401 مستفيد، تم اختيارهم على اساس عدد أفراد الأسرة” 4 ” أفراد فما فوق، بالإضافة تم اختيار 1411 مستفيد من أصل 32562 مستفيد، وذلك على اساس عدد أفراد العائلة من ” 6 ” فأكثر”.