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اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا يسلم ملف حول انتفاضة تشرين العراقية الى البرلمان الهولندي

التقى وفد من اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا بالسيدة سادت كارابولوت عضو البرلمان الهولندي اليوم الاثنين ١١ Image previewنوفمبر ٢٠١٩

سلم الوفد ملفا كاملا مرفقاً بالصور باللغتين الانكليزية والهولندية غطى المظاهرات العراقية منذ اندلاعها في الاول من اكتوبر الجاري، مركزا على اسباب التظاهر وكل ما رافق هذه المظاهرات من انتهاكات لحقوق الانسان وصلت حد القتل والتغيب والاختطاف.

وقد دعى الوفد البرلمانَ الهولندي من خلال السيدة كارابولوت للوقوف الى جانب الشعب العراقي في احتجاجه ضد الحكومة، ورفض القمع الوحشي الممنهج للمتظاهرين.

هذا وتطرق الوفد الى الاشكاليات التي اثيرت حول تصريحات ممثلة الامم المتحدة جينين هينس وموقفها غير الواضح والصريح من الاحداث كافة.

من جانبها وعدت السيدة كارابولوت بتسليم الملف يوم الاربعاء القادم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ خلال جلسة مناقشة ميزانية التواجد العسكري الهولندي في العراق، والتي سيتم القرار فيها حول تمديد التواجد من عدمه. هذا وستكون جلسة يوم غد مخصصة لاستبيان موقف هينيس حول الوضع بالعراق، والموقف من
تصريحاتها التي لا تدين الحكومة بشكل واضح وصريح.

اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا
Iraakse Democratische Jongeren Unie Nederland – IDJUN

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