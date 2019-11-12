ارحلوا أيّها اللصوص
جميل حسين الساعدي
إرحلــوا ليسَ لكمْ إلّا الرحيــــــــــلْ
فمتـاعُ الوقــتِ والدنيــــــا قليـــــــلْ
إرحلـــــــوا مــا أنْتـــــمُ مِنّـــــا ولا
نحـــنُ منكــمْ ، كلُّ مـا فيكمْ دخيــلْ
***
وطـني إنْ ترحلوا يلقَ الخــــلاصْ
إرحلوا مِنْ قبل أنْ يأتي القصـاصْ
وَقـــعَ المحذورُ لنْ يُنقذكــــــــــــمْ
أبداً قنّاصــــــةٌ بالإقتنــــــــــــاصْ
***
آهٍ مــــا أعظــمَ حزنــي يا بلادي
كلّ حيــنٍ أنتِ ثكلى في حِــــــدادِ
بعْــــدما عانيتِ مِـــنْ طاغيــــــةٍ
أكْمــلَ المشــوارَ حيتــانُ الفســادِ
***
وطــــنٌ فيـــــهِ علــيٌّ والحُسيـــنْ
ســوفَ لنْ يرضخَ مكتوفَ اليدينْ
للصـــوصٍ سرقـــوا خيراتِـــــــهِ
جعلــــــوهُ أثــراً مِنْ بعـــدِ عّيْــنْ
***
يـا لصوصاً قدْ تمادوا في الغوايهْ
إنّـــهُ آخــرُ فصــلٍ فـــي الروايهْ
لــمْ يكُنْ فيــهِ جمــالٌ إنّمــــــــــا
هـوَ كلُّ القبْـــحِ ، يا بئسَ النهايـهْ
***
كتبت هذه الثنائيات أو الرباعيات في العاشر من تشرين الأول للعام 2019