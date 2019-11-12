ارحلوا أيّها اللصوص

جميل حسين الساعدي

إرحلــوا ليسَ لكمْ إلّا الرحيــــــــــلْ

فمتـاعُ الوقــتِ والدنيــــــا قليـــــــلْ

إرحلـــــــوا مــا أنْتـــــمُ مِنّـــــا ولا

نحـــنُ منكــمْ ، كلُّ مـا فيكمْ دخيــلْ

***

وطـني إنْ ترحلوا يلقَ الخــــلاصْ

إرحلوا مِنْ قبل أنْ يأتي القصـاصْ

وَقـــعَ المحذورُ لنْ يُنقذكــــــــــــمْ

أبداً قنّاصــــــةٌ بالإقتنــــــــــــاصْ

***

آهٍ مــــا أعظــمَ حزنــي يا بلادي

كلّ حيــنٍ أنتِ ثكلى في حِــــــدادِ

بعْــــدما عانيتِ مِـــنْ طاغيــــــةٍ

أكْمــلَ المشــوارَ حيتــانُ الفســادِ

***

وطــــنٌ فيـــــهِ علــيٌّ والحُسيـــنْ

ســوفَ لنْ يرضخَ مكتوفَ اليدينْ

للصـــوصٍ سرقـــوا خيراتِـــــــهِ

جعلــــــوهُ أثــراً مِنْ بعـــدِ عّيْــنْ

***

يـا لصوصاً قدْ تمادوا في الغوايهْ

إنّـــهُ آخــرُ فصــلٍ فـــي الروايهْ

لــمْ يكُنْ فيــهِ جمــالٌ إنّمــــــــــا

هـوَ كلُّ القبْـــحِ ، يا بئسَ النهايـهْ

***

كتبت هذه الثنائيات أو الرباعيات في العاشر من تشرين الأول للعام 2019