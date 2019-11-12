اعداد المتظاهرين تتضاعف في ساحة التحرير عقب بيان المرجعية



تضاعفت اعداد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد عقب بيان المرجعية الدينية التي طالبت القوى السياسية باجراء اصلاحات سياسية واسعة وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال مراسل “الاخبارية” في ساحة التحرير ان اعداد المتظاهرين تضاعفت خلال الساعات الاخيرة من ليلة الامس وصباح اليوم عقب بيان المرجعية الدينية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إن المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.

وأضافت جنين هينيس بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني في مدينة النجف “لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة”.

وأشارت إلى أن السيستاني عبر أيضا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات.

وانضمت الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة العراق إلى إنهاء العنف الذي قتل بسببه أكثر من 300 شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات في أول تشرين الأول.