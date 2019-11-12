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الإفتاء المصرية: أبو لهب كان جميلا لكن الأفلام شوهت صورته.. ومغردون يسخرون!

الإفتاء المصرية: أبو لهب كان جميلا لكن الأفلام شوهت صورته.. ومغردون يسخرون!

قال مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أحمد ممدوح، إن أبو لهب كان جميلا جدا، ووجهه كان براقا ووسيما، لكن الأفلام والسينما هي ما شوه صورته.

ممدوح أوضح، في لقائه باحدى البرامج الدينية المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن أبو لهب كان شديد الوسامة وسمي أبو لهب من شدة وسامته وإحمرار وجهه، لافتًا إلى أنه كان شديد الحمرة وكان جميل الوجه وإذا غضب صار وجهه من شدة إحمراره مثل اللهب.

وعلى جانب أخر لفت إلى أن أبو لهب كان شديد الفرح عندما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما دفعه إلى عتق جارية عنده وتركها حرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو هذا اللقاء مستهزئين بتلك التصريحات.

lara@laradream9


انا عايزة اتجوز واحد شبة ابو لهب هههههههههههه

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Mohamed Osman@MHobly


نحن نعتذر منك يا ابالهب
لقد اخطانا في وصف

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