البرلمان العراقي يعلن اجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية

اعلن نائب رئيس البرلمان بشير حداد، عن اجراء استفتاء شعبي عقب الانتهاء من تعديلات مرتقبة على الدستور العراقي هي الاولى من نوعها منذ كتابته في 2005.

وترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد اليوم الإثنين 2019/11/11 اجتماع اللجنة النيابية للتعديلات الدستورية بحضور النواب أعضاء اللجنة وممثلي عن النقابات ورؤساء الاتحادات وأساتذة جامعيين وعدداً من المستشاريين وخبرا في مجال القوانين وكتابة الدساتير.

واكد الحداد “أهمية المشروع وفي هذا الظرف الحساس، فضلاً عن ضرورة أشراك جميع الأطياف ومساهمة الخبراء وأصحاب الأختصاص، لاسيما الدستور العراقي يعتبر اليوم من الدساتير الجيدة على مستوى العالم ولكن هذا لايمنع من مراجعته بين حين وآخر لمواكبة التطور المجتمعي”.

ودعا المجتمعين الى “الخروج بتوصيات ومقترحات تخدم عملية إجراء التعديلات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، مضيفاً “بالإمكان إجراء أي تعديل دستوري لتوسيع مساحة الحقوق والحريات وضمان تعميق مبادئ العدالة والمساواة وكرامة الإنسان، ومراجعة الدستور وتعديله قضية إيجابية وفق الآليات والسياقات الدستورية وإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الذي يقره مجلس النواب”.

وشكل البرلمان العراقي، وضمن حزم قال انها اصلاحية لتلبية مطالب المحتجين، لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور.

وتتكون اللجنة 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والاقليات.

ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.