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البرلمان يتحدث عن تعويض متضررين ويستضيف بلاسخارت بجلسته المقبلة

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان الهدف من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية هو تذليل العقبات امام عودة المواطنين الى منازلهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.

وقال الحلبوسي في بيان انه “يجب حل مسألة التعامل الحاصل مع قرارات القضاة ونقضها من قبل موظفي لجان التعويض”.

واضاف ان “مجلس النواب أنهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩”.

واشار الى ان “مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل في الساعة الواحدة بعد الظهر”، مبيناً ان “الجلسة المُقبلة ستتضمن استضافة ممثلة الامين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت”.

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