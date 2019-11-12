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التعليم العالي تمدد التقديم على الدراسة المسائية وتخفض معدل القبول

قررت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) تمديد التقديم الى الدراسة المسائية وتخفيض معدل القبول.

وذكر اعلام الوزارة، أنها “قررت تمديد التقديم على الدراسة المسائية على قناتي القبول العام وذوي الشهداء للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2020/2019 الى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل الموافق 2019/11/17”.

وأشار الى انها “وافقت على ان يكون التقديم والمنافسة بمعدل 58% للتخصصات كافة عدا كليات التمريض والهندسة والمعاهد الطبية التي ستكون بمعدل 63٪”.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين الى الإسراع بالتقديم عبر رابط الاستمارة الالكتروني

رابط الاستمارة الالكتروني

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