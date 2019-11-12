التلفزيون السعودي: طعن ثلاثة أعضاء بفرقة مسرحية بسكين في موسم الرياض

ذكر التلفزيون الرسمي أن رجلا طعن ثلاثة أعضاء في فرقة مسرحية بسكين خلال عرض حي في العاصمة السعودية الرياض قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه، مضيفا أن الضحايا في حالة مستقرة.

وقع الحادث في حديقة الملك عبد الله في وسط الرياض، وهي واحدة من عدة مقار تستضيف (موسم الرياض) الذي يستمر شهرين ويأتي في إطار مساعي الحكومة التي تستهدف انفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.

وظهر في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق من صحته أشخاص يفرون من الحديقة التي قال الشخص الذي نشر التسجيل إنه يجري إخلاؤها.

وأزال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيودا اجتماعية وشجع الترفيه الذي كان محظورا في المملكة المحافظة، مما يجازف برد قوي من منتقدين دينيين.

ولم تتضح بعد هوية المهاجم لكن قناة الإخبارية وصفته بأنه ”مقيم عربي“. وقالت إن الضحايا رجلان وامرأة.

وظهر في التسجيل المصور الذي بثته القناة على موقعها على تويتر رجل يرتدي زيا عاديا يعدو مسرعا على خشبة المسرح نحو مجموعة من أعضاء الفرقة المسرحية ثم يسقط على الأرض بينما يطارده شخص آخر.

وجاء على الموقع الإلكتروني لموسم الرياض أن الفعاليات الفنية في الحديقة تشمل عروضا حية وموسيقية وتركيبات ضوئية وتسلق الجدار وغيرها.

إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي