المنبر العراقي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاملاءات الايرانية مرفوضة

يستنكر المنبر العراقي بشدة التصريحات الاخيرة لرئيس الاركان الايراني والتي اشار فيها الى “ان الاعداء يريدون حكومة عملاء في العراق”، والافتراءات التي وجهها الى المحتجين السلميين في العراق وهذا ما نخشاه من ان ايران تتدخل بشكل سافر في الشأن الداخلي للعراق.

ويدعو الجارة المسلمة ايران الى دعم العراق لا اثارة المشاكل فيه.

ان المنبر العراقي يرفض وبشكل قاطع اي إملاءات ايرانية او من اي دولة اخرى، ويؤكد ان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، كما يدعو جميع الدول وبما فيها ايران الى احترام سيادة العراق وشعبه الكريم بكل شرائحه وفصائله.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

11 تشرين ثاني 2019