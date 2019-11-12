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(بالفيديو) طعن أفراد فرقة موسيقية على المسرح في السعودية

(بالفيديو) طعن أفراد فرقة موسيقية على المسرح في السعودية

قال مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، إن مجهولين هاجـموا فرقة استعراضية كانت تقدم عرضًا في حديقة (الملز) بالعاصمة السعودية الرياض.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فرقة استعراضية تؤدي عرضًا على المسرح، بينما يتجمع حولها الناس للمشاهدة عندما هجـم شخصان على أفراد الفرقة فوق المسرح.

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين أيضًا، وقد ترددت أنباء عن أن الهجوم تسبب بطعن أكثر من شخص من أفراد الفرقة.

وذكرت مصادر سعودية أن أحد المهاجمين هو مقيم عربي في المملكة، لافتة إلى أنه تم نقل 4 جرحى على الأقل إلى مشافي الرياض.

هجوم ومحاولة طعن بسكين على اعضاء المسرح في حديقة الملز بالرياض .

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