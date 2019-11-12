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(بالفيديو) كاظم الساهر يعيد نشر احدى أغانيه ويوجه تعليقاً إلى “شباب العراق”

(بالفيديو) كاظم الساهر يعيد نشر احدى أغانيه ويوجه تعليقاً إلى &quot;شباب العراق&quot;

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر، متابعيه بإعادة نشر فيديو لأغنيته “شباب العراق”، مرفقا المنشور بتعليق توجه به إلى الشباب العراقي.

وجاءت كلمات الأغنية التي صورها القيصر عام 2015، كالتالي:

“شباب العراق شباب العمل شباب النضال أَبي البطل

عريق الكفاحِ لنيل السماح طويل الجناح لعز البلاد

عقدنا علَيه عظيم الأَمل شباب العراق شباب العراق”

وربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناولت الموضوع بين إعادة إطلاق الأغنية ودعم الساهر للمتظاهرين في بلاده، خاصة أن موسيقى الأغنية تشبه العزف الثوري، الذي يحفز العسكر بإيقاع سريع ولحن موحد.

وتجتاح العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية تطالب باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص العمل.

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