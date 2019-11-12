بالوثيقة.. وزير الزراعة يطالب أمانة مجلس الوزراء بتعيين 5 آلاف مهندس زراعي ’’للحاجة الماسة’’ إليهم

طالب وزير الزراعة صالح الحسني، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، أمانة مجلس الوزراء بتعيين 5 آلاف مهندس زراعي ’’للحاجة الماسة’’ إليهم.

وتنص وثيقة صادرة من وزارة الزراعة، وموجهة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على انه “بالنظر الى الحاجة الماسة الى شريحة المهندسين الزراعيين في عمل الوزارة ودوائرها لما لها من اهمية في دعم القطاع الزراعي وتطويره”.

وتضيف، “راجين تفضلكم باستحصال موافقة وزارة المالية على استحداث (5000) درجة وظيفية لغرض تعيينهم على الملاك الدائم مع التخصيص المالي وتضمين ذلك ضمن موازنة 2020”.