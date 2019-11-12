أكد النائب فرات التميمي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بدء استلام الذمم المالية من أعضاء مجلس ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ إن “حكومة ديالى المحلية شكلت لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ لتطبيق قرار استلام الذمم المالية لأعضاء مجلس المحافظة بعد صدور قرار حله من قبل البرلمان”.

واضاف التميمي، أن “اللجنة باشرت عملها اليوم وبدأت باستلام الذمم المالية للأعضاء وفق الإطار القانوني”، مؤكداً أن “استلام الذمم وكل المتعلقات الادارية سيجري وفق ما مرسوم له من تعليمات وضوابط حكومية”.

ودعا التميمي إلى “ضرورة الاستفادة من مبنى مجلس ديالى بعد قرار حله وتحويله الى مبنى لدائرتي التقاعد والضريبة من أجل معالجة الزخم الحاصل فيهما نظراً لموقع المبنى المميز وسط بعقوبة وحجمه الكبير الذي سيوفر مرونة عالية في تأدية المهام الحكومية لكلا الدائرتين”.