(بعد فشل الصدر بروكب الموجة..السستاني يركبها) (الصدر اسد على امريكا نعامة امام سليماني)

بسم الله الرحمن الرحيم

هل تأكدت الرؤيا.. (الطوسي اسس المرجعية قبل 1000 عام.. وانتهت على يد السستاني والصدر)

والله اسال من كل عقلي (هل مقتدى الصدر عندما يصرح.. شارب هيروين.. لو كرستال لو ماذا؟؟) لان من غير العقول (ان يكون صاحيا).. فهو يتهم امريكا بالفساد.. في وقت مقتدى نفسه تبرأ من كل (ممثليه بالعملية السياسية لفسادهم) طبعا يتبرأ منهم اعلاميا ولكن الواقع هم يمثلون اجنداته.. (فكيف يتهم الصدر امريكا بانها وراء الفساد)؟؟ و الجميع يعلم بان (الفساد والفاسدين) تمكنوا من العراق عبر (اصابع الملايين البنفسجية واولها اصبع مقتدى الصدر) الذي يشارك بالانتخابات كل سنة.. ومنها انتخابات 2018 التي قاطعها معظم الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق.. اذن الفساد سببه (الاصبع البنفسجي).. وليس (سببها امريكا).. فالشيعة بالعراق عارضوا الطاغية صدام لـ 35 سنة لخاطر عيون من يحكمون اليوم.. وبعد الوعي بحقيقة هؤلاء.. قاطع الشيعة العرب الانتخابات بالاغلبية عام 2018..

ثم ان امريكا اعطت العراقيين الحرية بالانتخاب. .وليس ذنبها ان انتخب العراقيين الفاسدين من الاحزاب الاسلامية الموالية لايران، لينكرون جميل امريكا.. ويعضون اليد التي مدت لهم.. (واتحدى الصدر ان يقول لنا من انتخب بانتخابات 2018 وما قبلها.. هل يتجرأ على ذلك؟؟ الجواب كلا.. لان اتباعه وقائمة سائرون وقبلها قائمتهم الاحرار.. حرامية بامتياز لاهثين وراء الامتيازات والرواتب الخرافية بالبرلمان وبمفاصل الدولة)..

ثم نسال (ناكر الجميل).. (تقول انك لن تسكت اذا كانت الانتخابات المبكرة باشراف امريكي)؟؟

فسؤالنا لمقتدى الصدر.. (هل كان لك صوت اصلا لولا امريكا عام 2003 .. الم نكن نحن شيعة العراق.. نصرخ ونلطم الصدور لـ 1400 سنة بالعراق .. باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه… ونتمسك كل سنة باستار البيت الاسود (الكعبة) لينقذنا من طغيان الظالمين.. وتم قتل ابيك على يد صدام.. (وجاءت امريكا ورئيسها بوش رب البيت الابيض.. واسقطوا موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003) بارض الرافدين.. (فما بالك تعض يد امريكا وتجحد بفضلها.. وتتامر مع اعداءها .. وتتلطخ يديك بالفساد).. نهبا لخيرات شيعة العراق.. لتصبح لك طائرات خاصة وارتال السيارات الحديثة المصفحة وجحافل الحمايات.. ام ينطبق عليك يا مقتدى الصدر .. (اذا مطرت الدنيا حرية.. رفع العبيد المظلات)..

وتهدد يا مقتدى الصدر اللبناني الاصل.. امريكا بمظاهرات مليونية..فلماذا لم تهدد بها صدام؟

فما بالكم يا ايه الصدر اللبناني الاصل.. (ال الصدر هم من يصرحون بانهم من اصول لبنانية من جنوب لبنان من قرية شحرور احدى قرى صور.. و مقتدى دائم السفر للقاء اقاربه اللبنانيين).. والعرق دساس.. (مو لو ممو)؟ المهم.. اين انت بزمن صدام.. (كنت رعديد) لم نسمعك يوما اسست اي مليشيات كجيش مهدي ضد صدام، ولم نسمعكم يوما تهددون باي مظاهرات ضد صدام.. فما بالكم اصبحتم اسود على امريكا التي حررتنا من صدام وطغيان 1400 سنة.. ولماذا لم تهددون اليوم بمظاهرات مليونية خامنئي وسليماني لتدخلهم السافر بشؤون العراق..

ثم من هو الاستكبار .. هل امريكا؟؟ ام ايران.. من يضع صور زعماءه بشوارع العراق .. امريكا ام ايران؟ ؟الجواب ايران. .فصور المقبور خميني وصور خامنئي حكام ايران.. وخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني نفسه.. توضع قسرا بشوارع العراق.. واعلم لولا الدعم الامريكي لما تحررنا من البعث وصدام..

فلماذا يا مقتدى الصدر.. (ترفضون الخير القادم من امريكا).. (وتهللون للشر القادم من ايران)..

فعجبا.. خامنئي حاكم ايران.. يصف المتظاهرين بالمشاغبين.. وعملاء الانكليز والسفارات.. ولم نسمع من مقتدى الصدر اي رد على ايران وخامنئي فرعونها.. ولكن امريكا تدعو للكف عن قتل المتظاهرين.. والى تلبية مطالب المتظاهرين ومنها انتخابات مبكرة.. وطرد الهيمنة الايرانية.. وغيرها .. نجدكم تهاجمون امريكا.. عجيب؟؟ فلمتى تبقى نعامة يا مقتدى الصدر امام امريكا..

وهل فعلا (العراق الشعب يقرر مصيره).. وكيف ذلك (وعشرات المليشيات الموالية لك ولايران)

فلديك يا مقتدى مليشيات كحال ايران وعملاءها.. وتفرضون الوصاية بالقوة الدامية ضد الشارع الشيعي العراقي.. وانتم وكتلكم السياسية جلبتم الفاسدين ورؤساء الوزراء .. ويعتبرك السياسيين الفاسدين بيضة القبان بوصول المالكي وقبله الجعفري وبعده عادل عبد المهدي وقبله حيدر العبادي..

ثم ان الانترنت .. مفتاحة موجود ببغداد.. وليس بامريكا.. فاذا بغداد منعت الانترنت.. فماذا تفعل امريكا لكم مثلا؟؟

واين هؤلاء (الكبار) بالعراق الذي تتحدث عنهم.. السستاني الايراني، مقتدى اللبناني، خامنئي ايران

فكل ماسي العراق بسبب ما تطلقون عليهم (كبار).. فالعملية السياسية البائسة بكتلها الاسلامية المفسدة جاءت من وحي مرجعيات النجف وقم.. (الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول، التيار الصدري وسائرون من وحي مرجعية الصدر الثاني وابنه مقتدى الصدر، الفضيلة من وحي مرجعية اليعقوبي، المجلس الاعلى وبدر والعصائب والكتائب .. الخ من وحي خميني حاكم ايران الاجنبي عن العراق.. الخ).. ام تقصد (السستاني الايراني، وبشير النجفي والفياض .. هندي وافغاني.. لو من تقصد)؟؟

واعلم تهدمت سوريا بفضل النظام السوري للاسد حليف ايران. .ومليشيات الحرس الثوري الايراني وذيولها من مليشيات عراقية ولبنانية وافغانية وباكستانية وبراميلهم المتفجرة..

وهنا نسال (هل تصدعت المرجعية).. بانتفاضة تشرين 2019.. وانكسرت هيبة السستاني بالكامل

(من هم قادتها).. سؤال يطرحه الكثيريين على (المتظاهرين).. لذلك نجد (راكبي الموجة) وخاصة من المعممين يحاولون ركوبها.. فالتظاهرات 2019 هي اول تظاهرات بلا قيادة معممة .. هي تظاهرات وعي.. تتحرك لتكون ناضجة.. اذا جنبت نفسها (راكبي الامواج).. فالانتفاضة ومتظاهريها.. يؤكدون بانهم (ثورة لقلع النظام) وليس مطالب .. مؤكدين بان النظام فاسد.. ولا يمكن لفاسد ان يعطي نزاهة.. ولا يمكن لحرامية ان يعيد الاموال التي سرقها ويكف عن السرقة..

فبعد فشل الصدر من ركوب موجة انتفاضة تشرين 2019 .. عكس السنوات الماضية التي ركب بها موجة المظاهرات.. ليفرغها من محتواها ويزرع الاحباط والياس بنفوس الناس.. ثم يعود بصفقات سياسية ومالية لمصالحه الشخصية والعائلية.. دفعت ايران (السستاني) للتدخل مباشرة لركوبها.. وخاصة بعد شعور المرجعية (بان البساط انسحب من تحتها).. (وان هيبتها انهزت لدى الشارع الشيعي العربي الغاضب).. الذي ابدى غضبه من المراجع.. (وبعد انفضاح صفقة محمد رضا السستاني وقاسم سليماني الايرانيان.. مع مقتدى الصدر اللبناني الاصل) بقمع المظاهرات مقابل (اصلاحات صورية).. فرغم دعوة السستاني (مضطرا) لبقاء المتظاهرين باماكنهم.. حتى تلبية مطالبهم.. لم تجد تلك الدعوة اذان صاغية اصلا.. بل يبدي الشارع الشيعي احباطا من تدخل العمائم ومنها عمامة السستاني التي هي خيمة لجميع السياسيين وعمليتهم السياسية الفاسدة.. الا على العراقيين فهي خيمة منخورة..

والشيء بالشيء يذكر..نحذر من (الاجانب من اصول عراقية).. مزدوجي الجنسية على الانتفاضة

(فالاجانب من اصول عراقية- مزدوجي الجنسية).. امثال (د. عبد الخالق حسين).. احد اسباب بلاء العراق.. ونعرف

ذلك من خلال:

اولا.. عن اي ديمقراطية يتحدث عنها عبد الخالق حسين (البريطاني).. لتقارن العراق بدول كبريطانيا مثلا.. فهل ببريطانيا 100 مليشية .. تجهر بولاءها لحاكم المانيا مثلا؟؟ او تجهر بولاءها لحاكم فرنسا؟؟

ثانيا..

عن اي حرية تتحدث.. فهل الحكومة في بريطانيا .. قتلت وجرحت 14 الف متظاهر.. بعبوات دخانية ؟؟ اجبنا يا عبد الخالق حسين (يا اجنبي من اصل عراقي.. )؟

ثالثا..

هل انت الذي تقيم بدولة اوربية.. تجد بشوارعها صور زعماء اجانب مثلا؟؟ ويتم قتل وخطف وتعذيب كل من ينتقد هذا الزعيم الاجنبي. كما يحصل بالعراق .. يتم تصفية وخطف وقتل كل من ينتقد خامنئي حاكم ايران او اي ذيل من ذيوله.

رابعا..

عن اي ديمقراطية يشارك بها الشباب.. وكل من يطرح حزب بفكر جديد بعيدا عن طروحات الاحزاب يتم قتله وخطفه وتصفيته)..

هذا بعض من فيض)..

خامسا: للدكتور عبد الخالق حسين..

النظام الفاسد بالعراق لديه 80 قناة فضائية ممولة من ايران بالعراق.. ولا يستطيعون تحريك (100 شخص بشوارع العراق تايد

للنظام السياسي الفاسد بالعراق المدعوم ايرانيا)

في حين (المتظاهرين ليس لديهم اي قناة فضائية) ومع ذلك المظاهرات بمئات الاف

.. الاعلام بعد عام 2003 كان ضد اسقاط صدام.. كالجزيرة وغيرها.. و لكن الملايين من الشيعة العرب يشاركون بالانتخابات

.. ويزحفون لقتال الارهاب وداعش منها.. ولكن اليوم (الشيعة العرب وعوا لما يجري حولهم).. فرغم الاعلام الحكومي الموالي لايران.. الشارع يخرج ضد هذا النظام الفاسد المدعوم ايرانيا كيف تفهم كل ذلك؟؟

فوالله الامراض التي تصيب العراق هي الاديولوجيات المسمومة (الاسلامية والقومية والشيوعية.. مضاف لها الاجانب من اصول عراقية مزدوجي الجنسية)..

مع كل تقديرنا للخيريين من عراقي الخارج.. الذين يدركون بان الادراك بان تعيش بداخل العراق وتقيم فيه.. لا ان تؤدلج لعراقي

الداخل من قبل عراقيي الخارج..

ونحذر من (حسن نصر الله اللبناني .. الايراني الولاء) حيث يصرح (بان العراق مجرد سوق لنا)

انظروا كيف ينظرون للعراق مجرد سوق لبضائعهم الرديئة.. هذه هي نظرة ايران وعملاءها الرخاص.. يريدون حل مشاكلهم براس العراقيين

في وقت العراقيين يتظاهرون لايجاد فرص عمل للنهوض بقطاعتهم الزراعية والصناعية و الخدمية والطاقة..

فيصرح حسن نصر الله البناني .. زعيم مليشة حزب الله لبنان الايراني الولاء.. بان (العراق يجب ان يكون سوق استهلاكية لبضائع لبنان لحل مشاكل لبنان الاقتصادية) اي اضافة عبء جديد على كاهل العراقيين فوق مصيبتنا مع ايران وتركيا ودول الجوار.. فالحذر الحذر..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما

ان هذا واخير

يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية

مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي

والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم