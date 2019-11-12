بعد 9 أشهر من إقالته.. سولاري يعود سفيرا لريال مدريد

عاد مدرب فريق ريال مدريد السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري إلى العاصمة الإسبانية بعد إقالته منذ تسعة أشهر عن تدريب الملكي، ليكون سفيرا للنادي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية اليوم الثلاثاء أن سولاري عاد إلى ريال مدريد مرة أخرى ليكون سفيرا للنادي، حيث شارك مدير العلاقات المؤسسية بالنادي إميليو بوتراجينيو، وعميد الجامعة الأوروبية إيلينا جازابو وبعض الخريجين، في افتتاح الحملة الترويجية الرابعة عشرة لجامعة ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن سولاري تم تكريمه بمقطع فيديو يبرز مسيرته كلاعب في الريال مع مدرب الفريق الحالي زين الدين زيدان الذي ظهر بالفيديو وهو يعانق سولاري.

وكان سولاري قد تولى تدريب ريال مدريد خلال 32 مباراة في الموسم الماضي بعد توليه المهمة خلفا للمدرب المُقال جولين لوبيتيغي. وفاز المدرب الأرجنتيني مع الملكي بكأس العالم للأندية، لكن تلقي الفريق تحت قيادته الفنية ثماني هزائم عجّل برحيله قبل انتهاء الموسم.