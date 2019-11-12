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بيروت تكتب مجدها بانتفاضتها

بيروت تكتب مجدها بانتفاضتها

بقلم : شاكر فريد حسن

بيروت يا بيروت

بيروت الشعر والفن

بيروت الجبل والوادي

والأرز وبلقيس الجميلة

والقصيدة الخالدة

والأغنية العذبة

وانتفاضة الجوع

وثورة الياسمين

بيروت تحرس فضاءات

الأغنيات

تسكن الروح

تبحر في الرئتين

شوارعها صارت عناوين

للفقراء والجياع والمسحوقين

بيروت ترفع الرايات

تتحدى المستحيلات

وتصنع المعجزات

وتحلم بوطن حر وسعيد

وبقوانين ودساتير بلا طائفية

وبلا مذهبية

وتكتب مجدها بانتفاضتها

وبمداد أبنائها

أحبّكِ يا بيروت

بكل أحزاني

وبكل أوجاعي

وآلامي

وأعرف أنني لست

العاشق الوحيد لجسدكِ

الوردي

وإنني أصلي مع أكاليل الورد

أن تنتصر انتفاضتك على

الفساد والفقر

انتفاضة المقهورين ..!

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