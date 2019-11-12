تقرير سرى : قطر زودت الميليشيات المسلحة بليبيا باسحة امريكية اشترها من واشنطن

باسلحة روسية قوات المشير حفتر ستحسم المعركة بليبيا وانتخابات رئاسية بعد تحرير ليبيا من الميليشيات المسلحة

المنشات النفطية سلاح المشير حفتر لحسم المعركة بليبيا

بيان صحفى

اعدت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقرير حول الازمة بليبا كشفت فيه عن قيام قطر بتزويد الميليشيات المسلحة بليبيا باسلحة امريكية قامت بشراءها مؤخرا من الولايات المتحدة الامريكية وتولت تركيا تدريب تلك الميليشيات على استخدام الاسلحة الامريكية فى اطار المعركة بين حكومة الوفاق والمشير حفتر

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان ليبيا على ابواب معركة حاسمة مطلع عام 2020وان المشير خليفة حفتر ربما سيحسم تلك المعركة باسلحة روسية ويحرر كافة الاراضى الليبية من التنظيمات المسلحة لتجرى بعدها انتخابات رئاسية بليبيا

مشيرا ان السيطرة على المنشات النفطية الليبية هو سلاح المشير حفتر لحسم المعركة ضد الميليشيات بليبيا فى ظل حاجة الدول الاوروبية لامدادات النفط الليبى

واضاف التقرير ان دول الاتحاد الاوروبى لا يعنيها من سيحكم ليبيا وستدعم اى طرف قادر على تامين امدادات النفط الليبى لاوروبا على المدى البعيد بسبب العقوبات على ايران