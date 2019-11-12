خبراء دستوريون امميون يشاركون بتعديل الدستور العراقي

اعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، عن مشاركة خبراء دستوريين اممين في تعديلات مرتقبة للدستور العراقي هي الاولى من نوعها منذ كتابته في 2005.

وقال الساري في مؤتمر صحفي رفقة اعضاء اللجنة، انه سيتم “فتح المجال امام جميع الشرائح المجتمعية لابداء ارائهم حول التعديل الدستوري”.

واضاف ان “اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لحين اكمال كل التعديلات الدستورية، كما ان الامم المتحدة شاركت بالاجتماعات وستكون فاعلة ومتفاعلة مع اللجنة”.

واعلن ايضا عن قدوم خبراء دستوريين اممين نهاية الاسبوع للعراق للمشاركة في الاجتماعات.

وشكل البرلمان العراقي، وضمن حزم قال انها اصلاحية لتلبية مطالب المحتجين، لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور.

وتتكون اللجنة 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والاقليات.

ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.