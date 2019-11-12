رئاسة كوردستان توجه بتشكيل لجنة لمتابعة الاصلاح في وزارة البيشمركة

اعلنت رئاسة اقليم كوردستان، الاثنين، انه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة.

وقالت رئاسة اقليم كوردستان في بيان ان “رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع في مقر رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مع القائد العام لقوات البيشمركة والضباط الكبار في الوزارة، بهدف الاطلاع عن كثب على اخر خطوات عملية الاصلاح في الوزارة”.

واضاف البيان ان “بارزاني يؤكد على عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة واعادة تنظيم قوات البيشمركة”، مبيناً انه “ومن اجل هذا الهدف كلف الوزارة والجهات المعنية تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه العملية وخطوات اعادة تنظيم المجالات الادارية والقانونية واعادة صياغة هيكل الوزارة والقوات المكونة للبيشمركة”.

واشار الى ان “اللقاء شهد تسليط الاضواء على المعرقلات التي تقف امام عملية الاصلاح، حيث تم تقديم مقترحات للاسراع وانجاح العملية، وتقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة نجاح عملية الاصلاح”.